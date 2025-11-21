Что изменится для львовян с 1 декабря — цены на коммунальные услуги и когда будут продавать елки

Коммунальная платежка. Фото: UA News

С 1 декабря во Львове не ожидается изменений по стоимости коммунальных тарифов. Зато в каждом районе города появятся мини-рынки с елками.

Сколько львовяне будут платить за коммунальные услуги с 1 декабря — читайте на Новини.LIVE.

Тарифы на электроэнергию во Львове с 1 декабря

С 1 декабря 2025 года во Львове тарифы на электроэнергию останутся без изменений. То есть 4,32 грн за кВт/ч. А также для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф — 2,16 гривен за кВт/ч.

Стоимость газа для населения Львова с 1 декабря

По годовому контракту от "Нафтогаза" с 1 декабря 2025 года стоимость газа для населения Львова не изменится и составит 7,96 гривен за кубометр. Этот тариф будет действовать до конца апреля 2026 года.

Стоимость водоснабжения и водоотведения во Львове с 1 декабря

Тарифы на водоснабжение и водоотвод во Львове останутся без изменений как минимум до апреля 2025 года. То есть с 1 декабря 2025 года львовяне будут платить за централизованное водоснабжение 17,29 гривен за кубометр, а за водоотвод — 8,59 гривен за кубометр.

Проезд во Львове

С 1 декабря стоимость проезда в общественном транспорте Львова составит: 17 гривен при оплате "ЛеоКарт" или через приложение LeoCard, 20 гривен при оплате банковской картой или устройством с NFC, а при оплате наличными водителю — 25 гривен. Для студентов, которые платят "ЛеоКарт", будет действовать льготный тариф 8,5 гривен за поездку.

То есть изменений не предвидится.

Штраф за безбилетный проезд составит 400 гривен.

Продажа елок

Кроме, того с 1 декабря в каждом районе Львова стартует продает елок. Всего будет 25 мест для продажи хвойных.

Больше всего площадок для продажи елок предусмотрели в Шевченковском районе — их будет шесть, во Франковском — четыре места, в Железнодорожном — три места, зато в Сиховском, Лычаковском и Галицком районах Львова и в Винниках обустроят по два места для продажи елок.

