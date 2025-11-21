Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Коммуналка и продажа елок — что изменится во Львове с 1 декабря

Коммуналка и продажа елок — что изменится во Львове с 1 декабря

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 20:21
обновлено: 17:49
Что изменится для львовян с 1 декабря — цены на коммунальные услуги и когда будут продавать елки
Коммунальная платежка. Фото: UA News

С 1 декабря во Львове не ожидается изменений по стоимости коммунальных тарифов. Зато в каждом районе города появятся мини-рынки с елками.

Сколько львовяне будут платить за коммунальные услуги с 1 декабря — читайте на Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Тарифы на электроэнергию во Львове с 1 декабря

С 1 декабря 2025 года во Львове тарифы на электроэнергию останутся без изменений. То есть 4,32 грн за кВт/ч. А также для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф — 2,16 гривен за кВт/ч.

Стоимость газа для населения Львова с 1 декабря

По годовому контракту от "Нафтогаза" с 1 декабря 2025 года стоимость газа для населения Львова не изменится и составит 7,96 гривен за кубометр. Этот тариф будет действовать до конца апреля 2026 года.

Стоимость водоснабжения и водоотведения во Львове с 1 декабря

Тарифы на водоснабжение и водоотвод во Львове останутся без изменений как минимум до апреля 2025 года. То есть с 1 декабря 2025 года львовяне будут платить за централизованное водоснабжение 17,29 гривен за кубометр, а за водоотвод — 8,59 гривен за кубометр.

Проезд во Львове

С 1 декабря стоимость проезда в общественном транспорте Львова составит: 17 гривен при оплате "ЛеоКарт" или через приложение LeoCard, 20 гривен при оплате банковской картой или устройством с NFC, а при оплате наличными водителю — 25 гривен. Для студентов, которые платят "ЛеоКарт", будет действовать льготный тариф 8,5 гривен за поездку.

То есть изменений не предвидится.

Штраф за безбилетный проезд составит 400 гривен.

Продажа елок

Кроме, того с 1 декабря в каждом районе Львова стартует продает елок. Всего будет 25 мест для продажи хвойных.

Больше всего площадок для продажи елок предусмотрели в Шевченковском районе — их будет шесть, во Франковском — четыре места, в Железнодорожном — три места, зато в Сиховском, Лычаковском и Галицком районах Львова и в Винниках обустроят по два места для продажи елок.

Напомним, с 1 декабря 2025 года вырастет размер доплат членам семей Героев Небесной Сотни.

Кроме того, "Киевстар" с 1 декабря поднимет стоимость нескольких тарифных планов.

тарифы Львов электроэнергия декабрь новогодняя елка проезд
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации