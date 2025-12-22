Що зміниться для львів'ян з 1 січня — скільки коштуватиме газ та електроенергія

Комунальні платіжки. Фото: freepik

Із 1 січня для жителів Львова тарифи на комунальні послуги та проїзд залишаться без змін. Попередньо, ціни не змінюватимуться до завершення опалювального сезону.

Яка вартість комунальних послуг у Львові з 1 січня — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Тарифи на електроенергію у Львові з 1 січня

У Львові базовий тариф на електроенергію з 1 січня не зміниться, він становитиме 4,32 гривні за кВт/год. Для власників двозонних лічильників нічний тариф (23:00-07:00) лишається на рівні 2,16 гривень за кВт/год.

Вартість газу для населення Львова з 1 січня

За один кубометр газу львів’яни з 1 січня 2026 року мають віддати 7,96 гривень. Такий тариф діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Скільки львів’яни платитимуть за воду з 1 січня

Централізоване водопостачання у Львові з 1 січня коштуватиме 17,29 гривень за кубометр, а водовідведення — 8,59 гривень за кубометр.

Зазначимо, що у місті Буськ, що на Львівщині тариф на централізоване водопостачання для населення зросте в ціні з 50,76 гривні за кубометр до 56,92 гривні, а водовідведення — з 26,52 до 27,38 гривні за кубометр.

Вартість проїзду у Львові

З 1 січня у Львові запрацює єдина форма квитка для всіх видів громадського транспорту, проте картки типу "ЛеоКарт" залишаться актуальними.

Електронний квиток можна отримати через QR-код, мобільний додаток, email або особистий кабінет.

При оплаті "ЛеоКарт" або через додаток LeoCard проїзд у Львові коштуватиме 17 гривень, а при оплаті банківською карткою чи пристроєм з NFC — 20 гривень. Для бажаючих розрахуватись готівкою ціна складатиме 25 гривень.

За безквитковий проїзд доведеться заплатити 400 гривень штрафу.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, у яких районах Львова квартири найдорожчі та найдешевші.

Також ми писали, які зарплати отримують люди у Львові.