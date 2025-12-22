Что изменится для львовян с 1 января — сколько будет стоить газ и электроэнергия

Коммунальные платежки. Фото: freepik

С 1 января для жителей Львова тарифы на коммунальные услуги и проезд останутся без изменений. Предварительно цены не будут меняться до завершения отопительного сезона.

Тарифы на электроэнергию во Львове с 1 января

Во Львове базовый тариф на электроэнергию с 1 января не изменится, он составит 4,32 гривны за кВт/ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночной тариф (23:00-07:00) остается на уровне 2,16 гривен за кВт/ч.

Стоимость газа для населения Львова с 1 января

С 1 января 2026 года стоимость газа для львовян составит 7,96 грн за кубометр. Такой тариф будет действовать как минимум до 30 апреля 2026 года.

Сколько львовяне будут платить за воду с 1 января

Централизованное водоснабжение во Львове с 1 января будет стоить 17,29 гривен за кубометр, а водоотвод — 8,59 гривен за кубометр.

Отметим, что в городе Буск, что на Львовщине, тариф на централизованное водоснабжение для населения вырастет в цене с 50,76 гривны за кубометр до 56,92 гривны, а водоотвод — с 26,52 до 27,38 гривны за кубометр.

Стоимость проезда во Львове

С 1 января во Львове заработает единая форма билета для всех видов общественного транспорта, однако карты типа "ЛеоКарт" останутся актуальными.

Электронный билет можно получить через QR-код, мобильное приложение, email или личный кабинет.

При оплате "ЛеоКарт" или через приложение LeoCard проезд во Львове будет стоить 17 гривен, а при оплате банковской картой или устройством с NFC — 20 гривен. Для желающих рассчитаться наличными цена составит 25 гривен.

За безбилетный проезд придется заплатить 400 гривен штрафа.

