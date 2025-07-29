Зміни у Львові з 1 серпня - що буде з цінами на комуналку

Людина перевіряє комунальні платежі. Фото: Новини.LIVE

У Львові з 1 серпня зберігаються діючі тарифи на комунальні послуги. Вартість послуг залишається на тому ж рівні, що й раніше, відповідно до постанов Національної комісії, яка регулює енергетику та комунальні послуги.

Що буде з комуналкою та які ще зміни чекають на львів'ян — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Тарифи на електроенергію у Львові

У Львові з 1 серпня побутові споживачі й надалі оплачуватимуть електроенергію за чинним тарифом — 4,32 грн за кВт·год.

Для тих, хто користується двозонними лічильниками, у нічні години (з 23:00 до 07:00) діятиме пільгова ставка — 2,16 грн за кВт·год. Вартість електроенергії залишатиметься фіксованою щонайменше до 31 жовтня 2025 року.

Ціни на газ у Львові

У серпні більшість побутових споживачів, зокрема клієнти компанії "Нафтогаз", сплачуватимуть за газ за незмінною ставкою — 7,96 грн за кубометр. Цей тариф залишатиметься актуальним щонайменше до кінця квітня 2026 року.

Водночас інші постачальники пропонують різні ціни, які варіюються в межах від 7,79 до 9,99 грн за м³. Так, ТОВ "Львівенергозбут" пропонує ціну 8,20 грн за м³.

Ціна на воду та водовідведення у Львові

Місцеві тарифи на холодну воду та водовідведення для львів'ян залишаються на тому ж рівні.

Абонплата за централізоване водопостачання становитиме:

для споживачів без лічильника – 20,69 грн на місяць (зараз – 19,63 грн);

для споживачів з лічильником – 32,83 грн (зараз – 31,15 грн).

Абонплата за централізоване водовідведення – 20,69 грн на місяць (з зараз — 19,63 грн).

Вартість проїзду у Львові

Змін щодо проїзду в громадському транспорті Львові з 1 серпня не передбачається.

Вартість однієї поїздки на громадському транспорті складатиме:

для студентів з ЛеоКарт – 8,5 грн;

при оплаті загальною ЛeoКарт/додатком LeoCard – 17 грн;

при оплаті банківською карткою – 20 грн;

готівкова оплата залишиться без змін — 25 грн.

Вартість перевезення багажу при безготівковому розрахунку складатиме 17 грн, а при оплаті готівкою – як і раніше 25 грн. Штраф за безквитковий проїзд встановлено на рівні 400 грн.

Натомість місячний абонемент на всі види транспорту коштуватиме 900 грн.

Нагадаємо, що українці мають право ініціювати перерахунок комунальних платежів у разі надання послуг неналежної якості або з відхиленнями від встановлених норм. З такою вимогою можуть звертатися лише ті споживачі, які зіткнулися з порушеннями в обслуговуванні.

Також ми розповідали, що у 2025 році деякі українці мають заплатити за послугу з технічного обслуговування. Вимога щодо здійснення оплати поширюється на всіх власників домоволодінь, які підключені до природного газу.