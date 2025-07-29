Изменения во Львове с 1 августа - что будет с ценами на коммуналку

Человек проверяет коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE

Во Львове с 1 августа сохраняются действующие тарифы на коммунальные услуги. Стоимость услуг остается на том же уровне, что и раньше, в соответствии с постановлениями Национальной комиссии, которая регулирует энергетику и коммунальные услуги.

Что будет с коммуналкой и какие еще изменения ждут львовян — читайте в материале Новини.LIVE.

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Тарифы на электроэнергию во Львове

Во Львове с 1 августа бытовые потребители и в дальнейшем будут оплачивать электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 грн за кВт-ч.

Для тех, кто пользуется двухзонными счетчиками, в ночные часы (с 23:00 до 07:00) будет действовать льготная ставка — 2,16 грн за кВт-ч. Стоимость электроэнергии будет оставаться фиксированной как минимум до 31 октября 2025 года.

Цены на газ во Львове

В августе большинство бытовых потребителей, в частности клиенты компании "Нафтогаз", будут платить за газ по неизменной ставке — 7,96 грн за кубометр. Этот тариф будет оставаться актуальным как минимум до конца апреля 2026 года.

В то же время другие поставщики предлагают разные цены, которые варьируются в пределах от 7,79 до 9,99 грн за м³. Так, ООО "Львовэнергосбыт" предлагает цену 8,20 грн за м³.

Цена на воду и водоотведение во Львове

Местные тарифы на холодную воду и водоотвод для львовян остаются на том же уровне.

Абонплата за централизованное водоснабжение составит:

для потребителей без счетчика — 20,69 грн в месяц (сейчас - 19,63 грн);

для потребителей со счетчиком — 32,83 грн (сейчас - 31,15 грн).

Абонплата за централизованное водоотведение — 20,69 грн в месяц (с сейчас — 19,63 грн).

Стоимость проезда во Львове

Изменений по проезду в общественном транспорте Львове с 1 августа не предвидится.

Стоимость одной поездки на общественном транспорте будет составлять:

для студентов с ЛеоКарт — 8,5 грн;

при оплате общей ЛеоКарт/приложением LeoCard — 17 грн;

при оплате банковской картой — 20 грн;

наличная оплата останется без изменений — 25 грн.

Стоимость перевозки багажа при безналичном расчете составит 17 грн, а при оплате наличными — по-прежнему 25 грн. Штраф за безбилетный проезд установлен на уровне 400 грн.

Зато месячный абонемент на все виды транспорта будет стоить 900 грн.

Напомним, что украинцы имеют право инициировать перерасчет коммунальных платежей в случае предоставления услуг ненадлежащего качества или с отклонениями от установленных норм. С таким требованием могут обращаться только те потребители, которые столкнулись с нарушениями в обслуживании.

Также мы рассказывали, что в 2025 году некоторые украинцы должны заплатить за услугу по техническому обслуживанию. Требование по осуществлению оплаты распространяется на всех владельцев домовладений, которые подключены к природному газу.