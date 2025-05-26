Тарифи на комуналку у Львові з 1 червня — скільки коштують послуги

Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Львів’яни можуть не очікувати жодних змін у платіжках — тарифи на основні комунальні послуги залишаються без змін. Станом на 1 червня 2025 року вартість базових комунальних послуг залишатиметься на тому ж рівні, що й попередні місяці.

Новини.LIVE пояснить скільки треба буде платити львів'янам за світло, газ та воду з 1 червня.

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Вартість електропостачання у Львові з 1 червня

Так, електроенергія для населення і надалі коштуватиме 4,32 грн за кВт·год. Для тих, хто опалює свої оселі електрикою, пільговий тариф більше не діє. Починаючи з 1 червня, усі споживачі платитимуть за єдиним тарифом. Раніше в опалювальний сезон такі домогосподарства сплачували 2,64 грн за кВт·год за перші 2000 кВт, але після завершення опалювального періоду ця знижка втратила чинність.

Скільки коштує куб газу у Львові з 1 червня

Ціна на газ для львів’ян залишається стабільною. Вартість для більшості абонентів залишається на рівні 7,98 грн за кубометр, як передбачено постановою Кабміну — вона діятиме щонайменше до 31 жовтня 2025 року. Для клієнтів НАК "Нафтогаз" тариф ще нижчий — 7,96 грн за кубометр, і компанія гарантує його незмінність до 30 квітня 2026 року.

Вартість куба води у Львові з 1 червня

Вартість водопостачання і водовідведення з 1 червня також не зміниться. Тариф залишається чинним: 17,29 грн/м³ за водопостачання і 8,59 грн/м³ за водовідведення, що разом становить 25,88 грн/м³. Хоча міська влада має право переглядати тарифи, наразі таких рішень не ухвалено.

Вартість проїзду у Львові з 1 червня

Проїзд у громадському транспорті Львова з 1 червня також коштуватиме, як і раніше. Попри спроби перевізників підвищити ціну до 32 грн, Львівська міська рада відмовила у погодженні цього рішення. Тож залишаються в дії чинні тарифи:

25 грн — готівкова оплата у водія;

15 грн — оплата банківською карткою або NFC;

13 грн — оплата через транспортну картку LeoКарт;

6,5 грн — студентський тариф через LeoКарт.

Таким чином, з 1 червня львів’яни продовжать платити за комунальні послуги й транспорт без змін.

Однак, додамо, що міська влада Львова розглядає потенційне підняття тарифів на проїзд в громадському транспорті. Там пропонують встановити такі ціни: при оплаті банківською карткою — 20 грн, при оплаті загальною ЛeoКарт — 17 грн, а для студентів з ЛеоКарт — 8,5 грн. Рішення наразі лише на стадії обговорення та не ухвалене.

Нагадаємо, дехто з громадян України має законне право на знижки на комунальні послуги.

Також читайте про те, як діяти, якщо на особовий рахунок не зарахувалась оплата за розподіл газу.