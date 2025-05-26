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Комунальні послуги у Львові — яка буде вартість з 1 червня

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Дата публікації: 26 травня 2025 14:10
Тарифи на комуналку у Львові з 1 червня — скільки коштують послуги
Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Львів’яни можуть не очікувати жодних змін у платіжках — тарифи на основні комунальні послуги залишаються без змін. Станом на 1 червня 2025 року вартість базових комунальних послуг залишатиметься на тому ж рівні, що й попередні місяці.

Новини.LIVE пояснить скільки треба буде платити львів'янам за світло, газ та воду з 1 червня. 

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Вартість електропостачання у Львові з 1 червня 

Так, електроенергія для населення і надалі коштуватиме 4,32 грн за кВт·год. Для тих, хто опалює свої оселі електрикою, пільговий тариф більше не діє. Починаючи з 1 червня, усі споживачі платитимуть за єдиним тарифом. Раніше в опалювальний сезон такі домогосподарства сплачували 2,64 грн за кВт·год за перші 2000 кВт, але після завершення опалювального періоду ця знижка втратила чинність.

Скільки коштує куб газу у Львові з 1 червня

Ціна на газ для львів’ян залишається стабільною. Вартість для більшості абонентів залишається на рівні 7,98 грн за кубометр, як передбачено постановою Кабміну — вона діятиме щонайменше до 31 жовтня 2025 року. Для клієнтів НАК "Нафтогаз" тариф ще нижчий — 7,96 грн за кубометр, і компанія гарантує його незмінність до 30 квітня 2026 року.

Вартість куба води у Львові з 1 червня

Вартість водопостачання і водовідведення з 1 червня також не зміниться. Тариф залишається чинним: 17,29 грн/м³ за водопостачання і 8,59 грн/м³ за водовідведення, що разом становить 25,88 грн/м³. Хоча міська влада має право переглядати тарифи, наразі таких рішень не ухвалено.

Вартість проїзду у Львові з 1 червня

Проїзд у громадському транспорті Львова з 1 червня також коштуватиме, як і раніше. Попри спроби перевізників підвищити ціну до 32 грн, Львівська міська рада відмовила у погодженні цього рішення. Тож залишаються в дії чинні тарифи:

  • 25 грн — готівкова оплата у водія;
  • 15 грн — оплата банківською карткою або NFC;
  • 13 грн — оплата через транспортну картку LeoКарт;
  • 6,5 грн — студентський тариф через LeoКарт.

Таким чином, з 1 червня львів’яни продовжать платити за комунальні послуги й транспорт без змін.

Однак, додамо, що міська влада Львова розглядає потенційне підняття тарифів на проїзд в громадському транспорті. Там пропонують встановити такі ціни: при оплаті банківською карткою — 20 грн, при оплаті загальною ЛeoКарт — 17 грн, а для студентів з ЛеоКарт —  8,5 грн. Рішення наразі лише на стадії обговорення та не ухвалене.

Нагадаємо, дехто з громадян України має законне право на знижки на комунальні послуги.

Також читайте про те, як діяти, якщо на особовий рахунок не зарахувалась оплата за розподіл газу.

тарифи комунальні послуги Львів електроенергія водопостачання газопостачання
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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