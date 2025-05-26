Тарифы на коммуналку во Львове с 1 июня — сколько стоят услуги

Платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Львовяне могут не ожидать никаких изменений в платежках — тарифы на основные коммунальные услуги остаются без изменений. По состоянию на 1 июня 2025 года стоимость базовых коммунальных услуг будет оставаться на том же уровне, что и предыдущие месяцы.

Новини.LIVE объясняют, сколько необходимо будет платить львовянам за свет, газ и воду с 1 июня.

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Стоимость электроснабжения во Львове с 1 июня

Так, электроэнергия для населения и в дальнейшем будет стоить 4,32 грн за кВт-ч. Для тех, кто отапливает свои дома электричеством, льготный тариф больше не действует. Начиная с 1 июня, все потребители будут платить по единому тарифу. Ранее в отопительный сезон такие домохозяйства платили 2,64 грн за кВт-ч за первые 2000 кВт, но после завершения отопительного периода эта скидка утратила силу.

Сколько стоит куб газа во Львове с 1 июня

Цена на газ для львовян остается стабильной. Стоимость для большинства абонентов остается на уровне 7,98 грн за кубометр, как предусмотрено постановлением Кабмина — она будет действовать как минимум до 31 октября 2025 года. Для клиентов НАК "Нафтогаз" тариф еще ниже - 7,96 грн за кубометр, и компания гарантирует его неизменность до 30 апреля 2026 года.

Стоимость куба воды во Львове с 1 июня

Стоимость водоснабжения и водоотведения с 1 июня также не изменится. Тариф остается действующим: 17,29 грн/м³ за водоснабжение и 8,59 грн/м³ за водоотвод, что вместе составляет 25,88 грн/м³. Хотя городские власти имеют право пересматривать тарифы, пока таких решений не принято.

Стоимость проезда во Львове с 1 июня

Проезд в общественном транспорте Львова с 1 июня также будет стоить, как и раньше. Несмотря на попытки перевозчиков повысить цену до 32 грн, Львовский городской совет отказал в согласовании этого решения. Поэтому остаются в действии действующие тарифы:

25 грн — наличная оплата у водителя;

15 грн — оплата банковской карточкой или NFC;

13 грн — оплата через транспортную карту LeoКарт;

6,5 грн — студенческий тариф через LeoКарт.

Таким образом, с 1 июня львовяне продолжат платить за коммунальные услуги и транспорт без изменений.

Однако, добавим, что городские власти Львова рассматривают потенциальное повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Там предлагают установить такие цены: при оплате банковской картой — 20 грн, при оплате общей ЛеоКарт — 17 грн, а для студентов с ЛеоКарт — 8,5 грн. Решение пока только на стадии обсуждения и не принято.

Напомним, некоторые из граждан Украины имеют законное право на скидки на коммунальные услуги.

Также читайте о том, как действовать, если на лицевой счет не зачислилась оплата за распределение газа.