Комуналка в Україні зросте у 2026 – як львів’яни реагують на нові ціни

Чоловік рахує кошти за компослуги. Фото: Новини.LIVE /Ігор Кузнєцов

Національний банк України попереджає — вже наступного року українцям слід очікувати підвищення тарифів на електроенергію та газ. Причина — необхідність поступової лібералізації цін та фінансова підтримка енергетичного сектору в умовах війни.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи готові вони до підняття комунальних тарифів.

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Більшість опитаних кажуть, що не готові до чергового підвищення вартості комунальних послуг. Серед основних аргументів — низький рівень доходів, зростання цін на продукти та загальна фінансова нестабільність у воєнний період.

"Готові, напевно. Я думаю, що нормально, що вони зростають. Це неминуче під час війни", — каже мешканка Львова.

"Ні, не готові. Бо і так дуже дорого платити. Це не нормально — зараз підіймати ціни. Людям і так дуже важко. Зарплати не ростуть, а продукти в магазинах дорожчають щодня", — наголошує жінка.

"Я гадаю, що всі ми не з великим захопленням сприймаємо таку інформацію. Але є розуміння цієї ситуації, бо йде війна, і економіка страждає. Це газ, це світло, це коливання, аварії, ремонти. І треба ставитись до того з розумінням", — ділиться думками львів'янка.

Нагадаємо, ми раніше писали, як одесити відреагували на підвищення цін на комуналку в Україні.

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