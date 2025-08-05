Комуналка в Україні зросте у 2026 – як львів’яни реагують на нові ціни

Комунальні тарифи зростуть — чи готові у Львові
Національний банк України попереджає — вже наступного року українцям слід очікувати підвищення тарифів на електроенергію та газ. Причина — необхідність поступової лібералізації цін та фінансова підтримка енергетичного сектору в умовах війни.
Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи готові вони до підняття комунальних тарифів.
Чи готові у Львові до підняття цін на газ та електроенергію
Більшість опитаних кажуть, що не готові до чергового підвищення вартості комунальних послуг. Серед основних аргументів — низький рівень доходів, зростання цін на продукти та загальна фінансова нестабільність у воєнний період.
"Готові, напевно. Я думаю, що нормально, що вони зростають. Це неминуче під час війни", — каже мешканка Львова.
"Ні, не готові. Бо і так дуже дорого платити. Це не нормально — зараз підіймати ціни. Людям і так дуже важко. Зарплати не ростуть, а продукти в магазинах дорожчають щодня", — наголошує жінка.
"Я гадаю, що всі ми не з великим захопленням сприймаємо таку інформацію. Але є розуміння цієї ситуації, бо йде війна, і економіка страждає. Це газ, це світло, це коливання, аварії, ремонти. І треба ставитись до того з розумінням", — ділиться думками львів'янка.
Нагадаємо, ми раніше писали, як одесити відреагували на підвищення цін на комуналку в Україні.
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