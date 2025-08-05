Коммуналка в Украине вырастет в 2026 — как львовяне реагируют на новые цены

Мужчина считает средства за комуслуги. Фото: Новини.LIVE /Игорь Кузнецов

Национальный банк Украины предупреждает — уже в следующем году украинцам следует ожидать повышения тарифов на электроэнергию и газ. Причина — необходимость постепенной либерализации цен и финансовая поддержка энергетического сектора в условиях войны.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, готовы ли они к поднятию коммунальных тарифов.

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Большинство опрошенных говорят, что не готовы к очередному повышению стоимости коммунальных услуг. Среди основных аргументов — низкий уровень доходов, рост цен на продукты и общая финансовая нестабильность в военный период.

"Готовы, наверное. Я думаю, что нормально, что они растут. Это неизбежно во время войны", — говорит жительница Львова.

"Нет, не готовы. Потому что и так очень дорого платить. Это не нормально — сейчас поднимать цены. Людям и так очень трудно. Зарплаты не растут, а продукты в магазинах дорожают каждый день", — отмечает женщина.

"Я думаю, что все мы не с большим восторгом воспринимаем такую информацию. Но есть понимание этой ситуации, потому что идет война, и экономика страдает. Это газ, это свет, это колебания, аварии, ремонты. И надо относиться к этому с пониманием", — делится мыслями львовянка.

Напомним, мы ранее писали, как одесситы отреагировали на повышение цен на коммуналку в Украине.

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