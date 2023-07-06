Очільник ЛОВА оприлюднив відео з місця падіння уламків у Львові

Рятувальні роботи на місці падіння уламків у Львові. Фото: Скриншот із відео

Голова Львівської ОВА Максим Козицький показав відео з місця подій у Львові після нічної ракетного обстрілу окупантів. Наразі там працюють відповідні служби.

Відповідне відео він оприлюднив у Telegram.

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Так, внаслідок нічної ракетної атаки на Львів, уламок збитої ворожої цілі впав на будинок. Наразі проводяться рятувальні роботи.

"Дякую всім службам, які оперативно виїхали на місце і допомагають людям", — зазначив Козицький під відео.

Також пізніше Козицький оприлюднив ще одне відео зі зруйнованим будинком внаслідок атаки росіян.

Оновлено 05:45. Очільник ЛОВА оприлюднив відео з місця подій, де розповів про наслідки російського ракетного обстрілу житлового будинку у Львові.

"Бачите результат "русского міра". Пряме влучання в житловий будинок. Наразі розбираються завали, звичайно, що були травмовані та загиблі. Отак "русскій мір" прийшов до Львова", — заявив Козицький.

Він також подякував працівникам ДСНС, медикам та жителям, які "згуртувалися навколо цієї трагедії".

Нагадаємо, що у Львові вночі, 6 липня, гриміли потужні вибухи. Також зберігалася масштабна повітряна тривога в більшості областей України.

Раніше Козицький повідомляв про пошкоджений будинок у Львові. За його словами, є постраждалі

"Російська ракета влучила у багатоквартирний будинок у Львові. Було займання, яке оперативно загасили. Є постраждалі. На місці працюють пожежники, медики, фахівці ДСНС. Людям надають всю необхідну допомогу. Рятувальники розбирають завали", — повідомив Козицький.

Крім того, з'явилася також інформація про чотирьох поранених від мера міста Андрія Садового, який, за його ж словами, виїхав на місце подій.