Начальник ЛОВА обнародовал видео с места падения обломков во Львове

Спасательные работы на месте падения обломков во Львове. Фото: Скриншот с видео

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий показал видео с места событий во Львове после ночного ракетного обстрела оккупантов. Там работают соответствующие службы.

Соответствующее видео он обнародовал в Telegram.

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Так, в результате ночной ракетной атаки на Львов, обломок сбитой вражеской цели упал на дом. В настоящее время проводятся спасательные работы.

"Благодарю всех служб, которые оперативно выехали на место и помогают людям", — отметил Козицкий под видео.

Также позже Козицкий обнародовал еще одно видео с разрушенным домом в результате атаки россиян.

Напомним, что во Львове ночью, 6 июля, гремели мощные взрывы. Также сохранялась масштабная воздушная тревога в большинстве областей Украины.

Ранее Козицкий сообщал о поврежденном доме во Львове. По его словам, есть пострадавшие

"Российская ракета попала в многоквартирный дом во Львове. Было возгорание, которое оперативно погасили. Есть пострадавшие. На месте работают пожарные, медики, специалисты ГСЧС. Людям оказывают всю необходимую помощь. Спасатели разбирают завалы", — сообщил Козицкий.

Кроме того, появилась также информация о четырех раненых от мэра города Андрея Садового, который, по его словам, выехал на место событий.