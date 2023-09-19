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Козицький розповів про наслідки ранкової атаки на Львів

19 вересня 2023 06:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Козицький розповів про наслідки ранкової атаки на Львів
Вогнеборці гасять пожежу. Фото: t.me/synegubov
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні зранку, 19 вересня, ворог здійснив атаку за допомогою ударних безпілотників на Львів та область. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, також є двоє постраждалих.

Про це повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Наслідки сьогоднішньої атаки на Львів 19 вересня

"За уточненими даними, з-під завалів у Львові дістали двох людей — жінку та чоловіка. Жінка попередньо без травм. Чоловік у важкому стані", — йдеться в повідомленні.

Також очільник Львівської ОВА додав, що більше інформації згодом.

Наслідки ранкової атаки на Львів
Джерело: t.me/kozytskyy_maksym_official

Своєю чергою мер Львова Андрій Садовий повідомляє лише про одного постраждалого — 26-річного хлопця.

"З-під завалів на складі у Львові сьогодні дістали хлопця 26 років. 
У постраждалого відкритий перелом кінцівки. Він вже у лікарні і йому надають всю необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.

Наслідки ранкової атаки на Львів
Джерело: t.me/andriysadovyi

Нагадаємо, що ворог продовжував довгий час нещадну атаку безпілотниками на Львів сьогодні вранці, 19 вересня. У місті знову було чути вибухи, крім того, є пошкодження та постраждалі.

Також ми писали, що повторні вибухи знову чують жителі Львова сьогодні зранку, 19 вересня. В області довго тривала повітряна тривога та полювання української ППО за російськими безпілотниками.

Додамо, що потужні вибухи чують мешканці Львівської області сьогодні вночі, 19 вересня. За офіційними даними, спрацювала ППО.

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