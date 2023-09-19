Козицький розповів про наслідки ранкової атаки на Львів
Сьогодні зранку, 19 вересня, ворог здійснив атаку за допомогою ударних безпілотників на Львів та область. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, також є двоє постраждалих.
Про це повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Наслідки сьогоднішньої атаки на Львів 19 вересня
"За уточненими даними, з-під завалів у Львові дістали двох людей — жінку та чоловіка. Жінка попередньо без травм. Чоловік у важкому стані", — йдеться в повідомленні.
Також очільник Львівської ОВА додав, що більше інформації згодом.
Своєю чергою мер Львова Андрій Садовий повідомляє лише про одного постраждалого — 26-річного хлопця.
"З-під завалів на складі у Львові сьогодні дістали хлопця 26 років.
У постраждалого відкритий перелом кінцівки. Він вже у лікарні і йому надають всю необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що ворог продовжував довгий час нещадну атаку безпілотниками на Львів сьогодні вранці, 19 вересня. У місті знову було чути вибухи, крім того, є пошкодження та постраждалі.
Також ми писали, що повторні вибухи знову чують жителі Львова сьогодні зранку, 19 вересня. В області довго тривала повітряна тривога та полювання української ППО за російськими безпілотниками.
Додамо, що потужні вибухи чують мешканці Львівської області сьогодні вночі, 19 вересня. За офіційними даними, спрацювала ППО.