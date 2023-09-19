Козицкий рассказал о последствиях утренней атаки на Львов

Пожарные тушат возгорание. Фото: t.me/synegubov

Сегодня утром, 19 сентября, враг совершил атаку с помощью ударных беспилотников на Львов и область. В результате обстрела возник пожар, также есть двое пострадавших.

Об этом сообщает глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Последствия сегодняшней атаки на Львов 19 сентября

"По уточненным данным, из-под завалов во Львове достали два человека — женщину и мужчину. Женщина предварительно без травм. Мужчина в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Также глава Львовской ОВА добавил, что больше информации впоследствии.

Источник: t.me/kozytskyy_maksym_official

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый сообщает лишь об одном пострадавшем — 26-летнем парне.

"Из-под завалов на складе во Львове сегодня достали парня 26 лет.

У пострадавшего открыт перелом конечности. Он уже в больнице и ему оказывают всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Источник: t.me/andriysadovyi

Напомним, что враг продолжал долгое время беспощадную атаку беспилотниками во Львов сегодня утром, 19 сентября. В городе снова были слышны взрывы, кроме того, есть повреждения и пострадавшие.

Также мы писали, что повторные взрывы снова слышат жители Львова сегодня утром, 19 сентября. В области долго шла воздушная тревога и охота украинского ПВО за российскими беспилотниками.

Добавим, что мощные взрывы слышат жители Львовской области сегодня ночью, 19 сентября. По официальным данным, сработало ПВО.