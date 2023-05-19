Козицький розповів про нічну атаку РФ на Львівську область

Голова Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: ОВА

Сьогодні вночі, 19 травня, російські окупанти намагалися атакувати Львівську область. Загарбники використовували БпЛА типу Shahed.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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Атака окупантів на Львівську область

"Між 4 та 5 годинами ранку Львівську область атакували "шахеди", — розповів Козицький.

Він повідомив, що спрацювали сили та засоби ППО. Внаслідок атаки постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч з 18 на 19 травня російські окупаційні війська обстріляли Кривий Ріг. Внаслідок влучання у приватне промислове підприємство була важко поранена літня жінка.

Також ми писали, що протягом минулої доби російські окупаційні війська завдали майже 60 ударів по непідконтрольній їм частині Херсонської області. Обійшлося без загиблих, але дві людини були поранені.

Додамо, протягом минулої доби російські окупаційні війська 50 разів обстрілювали територію України з ракетних систем залпового вогню. По 39 разів удари завдавалися авіаційною та ракетною технікою.