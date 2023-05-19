Козицкий рассказал о ночной атаке РФ на Львовскую область

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: ОВА

Сегодня ночью, 19 мая, российские оккупанты пытались атаковать Львовскую область. Захватчики использовали БпЛА типа Shahed.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Атака оккупантов на Львовскую область

"Между 4 и 5 часами утра Львовскую область атаковали "шахеды", — рассказал Козицкий.

Он сообщил, что сработали силы и средства ПВО. В результате атаки пострадавших нет.

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая российские оккупационные войска обстреляли Кривой Рог. В результате попадания в частное промышленное предприятие была тяжело ранена пожилая женщина.

Также мы писали, что за прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли почти 60 ударов по неподконтрольной им части Херсонской области. Обошлось без погибших, но два человека были ранены.

Добавим, за прошедшие сутки российские оккупационные войска 50 раз обстреливали территорию Украины из ракетных систем залпового огня. По 39 раз удары наносились авиационной и ракетной техникой.