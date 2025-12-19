Черги на кордоні України 19 грудня — які КПП з Польщею завантажені

Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

Через різдвяно-новорічні свята у пунктах пропуску Львівської області значно зріс пасажиропотік. Прикордонники прогнозують, що у цей період завантаженість на кордоні з Польщею може зрости до 25% порівняно зі звичайним рівнем.

Про це повідомила речниця 7-го прикордонного карпатського загону Світлана Бурда у коментарі Новини.LIVE.

Черги на кордоні з Польщею 19 грудня

Світлана Бурда розповіла, що наразі найзавантаженіші пункти пропуску — "Шегині" та "Краківець". На "Раві-Руській", "Грушеві" та "Угринові" завантаження середнє, а найменш завантажені КПП — "Смільниця" та "Нижанковичі".

За її словами, наразі прикордонники відзначають накопичення транспортних засобів на всіх напрямках, зокрема, і для автобусного сполучення.

"Звертаємо увагу, що в'їзд автобусів до КПП здійснюється через реєстрацію в електронній системі "єЧерга". Перевізники самостійно обирають визначений час перетину кордону. Водночас слотування наразі не запроваджено в КПП "Шегині" та "Краківець". Через це автобуси, зареєстровані в системі "єЧерга" прямують через ці два КПП без визначеного часу, що додатково збільшує навантаження", — зазначила речниця 7-го прикордонного карпатського загону.

Для швидшого перетину кордону прикордонники радять заздалегідь уточнювати у перевізника через який пункт пропуску планується маршрут; обирати найменш завантажені КПП, а також планувати перетин кордону у ранні ранкові або пізні вечірні години, коли пасажиропотік є найменшим.

"Прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону збільшили кількість нарядів, відкрили додаткові автоматизовані робочі місця та підтримують взаємодію з польськими колегами для забезпечення максимально швидкого перетину кордону", — зазначила Світлана Бурда.

Вона розповіла, що станом на 12:00 19 грудня черги на виїзд з України такі:

"Шегині" — 125 л/а,

"Рава-Руська" — 90 л/а,

"Грушів" — 80 л/а,

"Краківець" — 80 л/а,

"Смільниця" — 70 л/а,

"Нижанковичі" — 55 л/а,

"Угринів" — 50 л/а.

Водночас на в'їзд в Україну в "Шегинях" очікує 15 авто, у Краківці 20 автівок. Також в "Шегинях" стоять 24 автобуси, а у "Краківці" 23 автобуси.

