Україна
Головна Львів КПП завантажені — на кордоні з Польщею значно зросли черги

КПП завантажені — на кордоні з Польщею значно зросли черги

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 17:58
Черги на кордоні України 19 грудня — які КПП з Польщею завантажені
Черги на кордоні. Фото: ДПСУ

Через різдвяно-новорічні свята у пунктах пропуску Львівської області значно зріс пасажиропотік. Прикордонники прогнозують, що у цей період завантаженість на кордоні з Польщею може зрости до 25% порівняно зі звичайним рівнем.

Про це повідомила речниця 7-го прикордонного карпатського загону Світлана Бурда у коментарі Новини.LIVE.

Черги на кордоні з Польщею 19 грудня

Світлана Бурда розповіла, що наразі найзавантаженіші пункти пропуску — "Шегині" та "Краківець". На "Раві-Руській", "Грушеві" та "Угринові" завантаження середнє, а найменш завантажені КПП — "Смільниця" та "Нижанковичі". 

За її словами, наразі прикордонники відзначають накопичення транспортних засобів на всіх напрямках, зокрема, і для автобусного сполучення.

"Звертаємо увагу, що в'їзд автобусів до КПП здійснюється через реєстрацію в електронній системі "єЧерга". Перевізники самостійно обирають визначений час перетину кордону. Водночас слотування наразі не запроваджено в КПП "Шегині" та "Краківець". Через це автобуси, зареєстровані в системі "єЧерга" прямують через ці два КПП без визначеного часу, що додатково збільшує навантаження", — зазначила речниця 7-го прикордонного карпатського загону.

Для швидшого перетину кордону прикордонники радять заздалегідь уточнювати у перевізника через який пункт пропуску планується маршрут; обирати найменш завантажені КПП, а також планувати перетин кордону у ранні ранкові або пізні вечірні години, коли пасажиропотік є найменшим.

"Прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону збільшили кількість нарядів, відкрили додаткові автоматизовані робочі місця та підтримують взаємодію з польськими колегами для забезпечення максимально швидкого перетину кордону", — зазначила Світлана Бурда. 

Вона розповіла, що станом на 12:00 19 грудня черги на виїзд з України такі:

  • "Шегині" — 125 л/а,
  • "Рава-Руська" — 90 л/а,
  • "Грушів" — 80 л/а,
  • "Краківець" — 80 л/а,
  • "Смільниця" — 70 л/а,
  • "Нижанковичі" — 55 л/а,
  • "Угринів" — 50 л/а. 

Водночас на в'їзд в Україну в "Шегинях" очікує 15 авто, у Краківці 20 автівок. Також в "Шегинях" стоять 24 автобуси, а у "Краківці" 23 автобуси.

Нагадаємо, раніше ми писали, кому не треба пред’являти гроші на кордоні з Польщею. В'їзд до країни для українців можуть обмежити за відсутності фінансових засобів для існування.

Також ми писали, які купюри долара точно конфіскують на кордоні. Подібні проблеми виникають з вини самих мандрівників, які порушують митні вимоги і не дотримуються законів.

Польща кордон свята Львів черги на кордоні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
