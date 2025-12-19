Видео
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
Видео

КПП загружены — на границе с Польшей значительно выросли очереди

КПП загружены — на границе с Польшей значительно выросли очереди

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 17:58
Очереди на границе Украины 19 декабря — какие КПП с Польшей загружены
Очереди на границе. Фото: ГПСУ

Из-за рождественско-новогодних праздников в пунктах пропуска Львовской области значительно вырос пассажиропоток. Пограничники прогнозируют, что в этот период загруженность на границе с Польшей может вырасти до 25% по сравнению с обычным уровнем.

Об этом сообщила пресс-секретарь 7-го пограничного карпатского отряда Светлана Бурда в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Очереди на границе с Польшей 19 декабря

Светлана Бурда рассказала, что сейчас самые загруженные пункты пропуска — "Шегини" и "Краковец". На "Раве-Русской", "Грушеве" и "Угринове" загрузка средняя, а наименее загруженные КПП — "Смильница" и "Нижанковичи".

По ее словам, сейчас пограничники отмечают накопление транспортных средств на всех направлениях, в частности, и для автобусного сообщения.

"Обращаем внимание, что въезд автобусов на КПП осуществляется через регистрацию в электронной системе "єЧерга". Перевозчики самостоятельно выбирают определенное время пересечения границы. В то же время слотирование пока не введено в КПП "Шегини" и "Краковец". Поэтому автобусы, зарегистрированные в системе "єЧерга" направляются через эти два КПП без определенного времени, что дополнительно увеличивает нагрузку", — отметила пресс-секретарь 7-го пограничного карпатского отряда.

Для более быстрого пересечения границы пограничники советуют заранее уточнять у перевозчика через какой пункт пропуска планируется маршрут; выбирать наименее загруженные КПП, а также планировать пересечение границы в ранние утренние или поздние вечерние часы, когда пассажиропоток является наименьшим.

"Пограничники 7-го пограничного карпатского отряда увеличили количество нарядов, открыли дополнительные автоматизированные рабочие места и поддерживают взаимодействие с польскими коллегами для обеспечения максимально быстрого пересечения границы", — отметила Светлана Бурда.

Она рассказала, что по состоянию на 12:00 19 декабря очереди на выезд из Украины следующие:

  • "Шегини" — 125 л/а,
  • "Рава-Русская" — 90 л/а,
  • "Грушев" — 80 л/а,
  • "Краковец" — 80 л/а,
  • "Смильница" — 70 л/а,
  • "Нижанковичи" — 55 л/а,
  • "Угринов" — 50 л/а.

В то же время на въезд в Украину в "Шегинях" ожидает 15 авто, в Краковце 20 автомобилей. Также в "Шегинях" стоят 24 автобуса, а в "Краковке" 23 автобуса.

Напомним, ранее мы писали, кому не надо предъявлять деньги на границе с Польшей. Въезд в страну для украинцев могут ограничить при отсутствии финансовых средств к существованию.

Также мы писали, какие купюры доллара точно конфискуют на границе. Подобные проблемы возникают по вине самих путешественников, которые нарушают таможенные требования и не соблюдают законы.

Польша граница праздники Львов очереди на границе
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
