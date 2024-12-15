Прогноз погоди у Львові на завтра 16 грудня

Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

Погода у Львові та області завтра, 16 грудня, очікується з сильним вітром, ожеледицею та опадами. Однак температура повітря підвищиться до +7 °С.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Львові та області 16 грудня

Синоптики зазначають, що протягом дня буде хмарно. Вночі очікується невеликий мокрий сніг, а вдень — мокрий сніг з переходом в дощ. На дорогах буде ожеледиця.

Погода в Україні 16 грудня. Фото: Meteopost

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 9-14 м/с. Однак також очікуються пориви 17-22 м/с, а вдень 25-28 м/с. Крім того, місцями хуртовини.

Температура повітря:

по області вночі -4...+1 °С, вдень +2...+7 °С;

по місту вночі 0...-2 °С, вдень +3...+5 °С.

Допис Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що 16 грудня по всій території України будуть сильні пориви вітру.

Також за останні 24 години на Сонці сталися 16 спалахів класу С та один — М1. Однак магнітних бур не передбачається.