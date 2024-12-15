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Лучше сидеть дома — во Львове завтра резко изменится погода

15 декабря 2024 16:15
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды во Львове на завтра 16 декабря
Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода во Львове и области завтра, 16 декабря, ожидается с сильным ветром, гололедицей и осадками. Тем не менее температура воздуха повысится до +7 °С.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области 16 декабря

Синоптики отмечают, что в течение дня будет облачно. Ночью ожидается небольшой мокрый снег, а днем — мокрый снег с переходом в дождь. На дорогах будет гололедица.

Прогноз погоды в Украине на 16 декабря
Погода в Украине 16 декабря. Фото: Meteopost

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с. Однако также ожидаются порывы 17-22 м/с, а днем 25-28 м/с. Кроме того, местами метели.

Температура воздуха:

  • по области ночью -4...+1 °С, днем +2...+7 °С;
  • по городу ночью 0...-2 °С, днем +3...+5 °С.
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Пост Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что 16 декабря по всей территории Украины будут сильные порывы ветра.

Также за последние 24 часа на Солнце произошло 16 вспышек класса С и один — М1. Однако магнитных бурь не предполагается.

погода Львов Львовская область прогноз погоды осадки температура воздуха

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