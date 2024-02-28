Куди б львів'яни потратили мільйон доларів — опитування

Люди у Львові. Фото: Новини.LIVE

В Україні валюта й надалі зростає. Зокрема, в обмінних пунктах долар коштує у купівлі 38,55 грн, у продажу — 38,55 грн. Про це повідомляє портал Minfin у середу, 28 лютого.

Новини.LIVE запитали у містян, якщо у них було б мільйон доларів, на що вони його б витратили.

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Більшість опитаних кажуть, що частину грошей віддали б на донати, а частину лишили б на власні потреби.

"Накупила б зброї"

"Я б віддала на ЗСУ, щоб закупити багато техніки, боєприпасів, щоб нищити м*скалів. Я не знаю, чи цього б вистачило, щоб їх стерти з лиця землі. Але я б дуже того хотіла", — каже дівчина.

"Віддала на благодійність"

"Благодійність — це перше. Друге — батьків кудись звозила. Ну і далі, залишила собі на майбутнє", — додає львів'янка.

"Відкрила бізнес"

"Я б витратила їх, скоріш за все, на донати. Частину дала б батькам, а решту вклала б у власний бізнес", — зазначає дівчина.

"Здійснила б мрію"

"Насамперед благодійність, для тих, хто потребує. Також здійснення мрій, які давно уже були, і, можливо, інвестиції — я вкладу, щоб потім більше отримувати",— наголошує жінка.

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