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Куди витратити мільйон доларів —  опитування львів'ян (відео)

28 лютого 2024 19:27
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Марта Байдака
Журналіст
Куди б львів'яни потратили мільйон доларів — опитування
Люди у Львові. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

В Україні валюта й надалі зростає. Зокрема, в обмінних пунктах долар коштує у купівлі 38,55 грн, у продажу — 38,55 грн. Про це повідомляє портал Minfin у середу, 28 лютого.

Новини.LIVE запитали у містян, якщо у них було б мільйон доларів, на що вони його б витратили.

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Більшість опитаних кажуть, що частину грошей віддали б на донати, а частину лишили б на власні потреби.

"Накупила б зброї"

"Я б віддала на ЗСУ, щоб закупити багато техніки, боєприпасів, щоб нищити м*скалів. Я не знаю, чи цього б вистачило, щоб їх стерти з лиця землі. Але я б дуже того хотіла", — каже дівчина.

"Віддала на благодійність"

"Благодійність — це перше. Друге — батьків кудись звозила. Ну і далі, залишила собі на майбутнє", — додає львів'янка.

"Відкрила бізнес"

"Я б витратила їх, скоріш за все, на донати. Частину дала б батькам, а решту вклала б у власний бізнес", — зазначає дівчина.

"Здійснила б мрію"

"Насамперед благодійність, для тих, хто потребує. Також здійснення мрій, які давно уже були, і, можливо, інвестиції  — я вкладу, щоб потім більше отримувати",— наголошує жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, як збирати гроші на допомогу ЗСУ, щоб не заблокували рахунок у банку.

Також, ми писали, про те, як українські мережі АЗС допомагають ЗСУ.

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