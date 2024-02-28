Куда бы львовяне потратили миллион долларов?

Куда потратить миллион долларов — опрос львовян (видео)
В Украине валюта продолжает расти. В частности, в обменных пунктах доллар стоит в покупке 38,55 грн, в продаже — 38,55 грн. Об этом сообщает портал Minfin в среду, 28 февраля.
Новини.LIVE спросили у горожан, если бы у них был миллион долларов, на что они бы его потратили.
Большинство опрошенных говорят, что часть денег отдали бы на донаты, а часть оставили бы на собственные нужды.
"Накупила бы оружие"
"Я бы отдала на ВСУ, чтобы закупить много техники, боеприпасов, чтобы уничтожать м*скалей. Я не знаю, хватило бы этого, чтобы их стереть с лица земли. Но я бы очень того хотела", — говорит девушка.
"Отдала на благотворительность"
"Благотворительность — это первое. Второе — родителей куда-то свозила. Ну и остальное, оставила себе на будущее", — добавляет львовянка.
"Открыла бизнес"
"Я бы потратила их, скорее всего, на донаты. Часть бы дала родителям, а остальное вложила бы в собственный бизнес", — отмечает девушка.
"На мечты"
"Прежде всего благотворительность, для нуждающихся. Также осуществление давних давно уже мечтаний и, возможно, инвестиции — я вложу, чтобы потом больше получать", — делится своими мыслями женщина.
Напомним, мы раньше писали, как собирать деньги в помощь ВСУ, чтобы не заблокировали счет в банке.
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