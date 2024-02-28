Куда бы львовяне потратили миллион долларов?

Люди во Львове. Фото: Новини.LIVE

В Украине валюта продолжает расти. В частности, в обменных пунктах доллар стоит в покупке 38,55 грн, в продаже — 38,55 грн. Об этом сообщает портал Minfin в среду, 28 февраля.

Новини.LIVE спросили у горожан, если бы у них был миллион долларов, на что они бы его потратили.

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Большинство опрошенных говорят, что часть денег отдали бы на донаты, а часть оставили бы на собственные нужды.

"Накупила бы оружие"

"Я бы отдала на ВСУ, чтобы закупить много техники, боеприпасов, чтобы уничтожать м*скалей. Я не знаю, хватило бы этого, чтобы их стереть с лица земли. Но я бы очень того хотела", — говорит девушка.

"Отдала на благотворительность"

"Благотворительность — это первое. Второе — родителей куда-то свозила. Ну и остальное, оставила себе на будущее", — добавляет львовянка.

"Открыла бизнес"

"Я бы потратила их, скорее всего, на донаты. Часть бы дала родителям, а остальное вложила бы в собственный бизнес", — отмечает девушка.

"На мечты"

"Прежде всего благотворительность, для нуждающихся. Также осуществление давних давно уже мечтаний и, возможно, инвестиции — я вложу, чтобы потом больше получать", — делится своими мыслями женщина.

Напомним, мы раньше писали, как собирать деньги в помощь ВСУ, чтобы не заблокировали счет в банке.

Также мы писали о том, как украинские сети АЗС помогают ВСУ.