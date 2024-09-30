У Львові судили солдата, який купив довідку про інвалідність батьку, щоб не служити

Засідання суду. Ілюстративне фото: Господарський суд Одеської області

Франківський районний суд Львова ухвалив рішення щодо старшого солдата Нацгвардії, який спробував використати фальшивий документ для звільнення зі служби. Його зобов'язали сплатити штраф у розмірі 1 700 гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У березні цього року уродженець Червонограда звернувся до невідомих осіб з проханням виготовити підроблену медичну довідку. У документі було вказано, що його батько має інвалідність другої групи. За виготовлення фальшивого документа військовий заплатив 63 тисячі гривень і отримав його поштою.

Солдат подав цю довідку разом із рапортом про звільнення зі служби в Нацгвардії. Проте його спроба ухилитися від виконання обов'язків шляхом підробки документів не вдалася — правоохоронці викрили шахрайство та порушили кримінальне провадження за фактом використання підробленого документа й участі у його виготовленні. Під час слідства чоловік визнав свою вину.

Рішення суду

Суддя, розглянувши матеріали справи, визнала військовослужбовця винним та призначила штраф у розмірі 1 700 гривень. Вирок може бути оскаржений у встановленому порядку.

Нагадаємо, що у Львівській області 23-річний чоловік у суді скасував свій призов на військову службу. Суд зобов’язав військову частину виключити військовозобов'язаного зі списків особового складу.

Також ми писали, що в Херсонській області суд розглянув справу майора ЗСУ, який вимагав гроші із солдатів за те, що не буде оформлювати адміністративні штрафи за їхні порушення. Суд не став саджати майора за ґрати, але він мусить сплатити величезний штраф.