Во Львове судили солдата, который купил справку об инвалидности отцу, чтобы не служить

Заседание суда. Иллюстративное фото: Хозяйственный суд Одесской области

Франковский районный суд Львова принял решение о старшем солдате Нацгвардии, который попытался использовать фальшивый документ для увольнения со службы. Его обязали уплатить штраф в размере 1 700 гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В марте этого года уроженец Червонограда обратился к неизвестным лицам с просьбой изготовить поддельную медицинскую справку. В документе было указано, что у его отца есть инвалидность второй группы. За изготовление фальшивого документа военный заплатил 63 тысячи гривен и получил его по почте.

Солдат подал эту справку вместе с рапортом об увольнении со службы в Нацгвардии. Однако его попытка уклониться от исполнения обязанностей путем подделки документов не удалась — правоохранители разоблачили мошенничество и возбудили уголовное производство по факту использования поддельного документа и участия в его изготовлении. В ходе следствия мужчина признал свою вину.

Решение суда

Судья, рассмотрев материалы дела, признала военнослужащего виновным и назначила штраф в размере 1 700 гривен. Приговор может быть оспорен в установленном порядке.

Напомним, что во Львовской области 23-летний мужчина в суде отменил свой призыв на военную службу. Суд обязал воинскую часть исключить военнообязанного из списков личного состава.

Также мы писали, что в Херсонской области суд рассмотрел дело майора ВСУ, требовавшего деньги с солдат за то, что не будет оформлять административные штрафы за их нарушения. Суд не стал сажать майора за решетку, но он должен заплатить огромный штраф.