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"Купил" инвалидность отцу, чтобы не служить — как львовский суд наказал мужчину

30 сентября 2024 23:53
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Во Львове судили солдата, который купил справку об инвалидности отцу, чтобы не служить
Заседание суда. Иллюстративное фото: Хозяйственный суд Одесской области
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Франковский районный суд Львова принял решение о старшем солдате Нацгвардии, который попытался использовать фальшивый документ для увольнения со службы. Его обязали уплатить штраф в размере 1 700 гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В марте этого года уроженец Червонограда обратился к неизвестным лицам с просьбой изготовить поддельную медицинскую справку. В документе было указано, что у его отца есть инвалидность второй группы. За изготовление фальшивого документа военный заплатил 63 тысячи гривен и получил его по почте.

Солдат подал эту справку вместе с рапортом об увольнении со службы в Нацгвардии. Однако его попытка уклониться от исполнения обязанностей путем подделки документов не удалась — правоохранители разоблачили мошенничество и возбудили уголовное производство по факту использования поддельного документа и участия в его изготовлении. В ходе следствия мужчина признал свою вину.

Решение суда

Судья, рассмотрев материалы дела, признала военнослужащего виновным и назначила штраф в размере 1 700 гривен. Приговор может быть оспорен в установленном порядке.

Напомним, что во Львовской области 23-летний мужчина в суде отменил свой призыв на военную службу. Суд обязал воинскую часть исключить военнообязанного из списков личного состава.

Также мы писали, что в Херсонской области суд рассмотрел дело майора ВСУ, требовавшего деньги с солдат за то, что не будет оформлять административные штрафы за их нарушения. Суд не стал сажать майора за решетку, но он должен заплатить огромный штраф.

суд Львов Нацгвардия Украина Львовская область судебные решения

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