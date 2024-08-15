Ірина Фаріон — слідчих здивував вигляд квартири мовознавиці

Мовознавиця Ірина Фаріон. Фото: REUTERS/Roman Baluk

Після вбивства мовознавиці Ірини Фаріон правоохоронці провели огляд її помешкання. Їх дуже здивувала величезна кількість книжок громадської діячки та записка, яку вона залишила напередодні.

Про це розповіла донька мовознавиці Софія Семчишин у коментарі ТСН.

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Огляд квартири Ірини Фаріон

"Розумієте, ця домівка є така сакральна річ, куди намагаєшся нікого не пускати. Але коли зайшли слідчі, вони зауважили, що це квартира, де є мільйони книг і більше нічого… І багато меду, тому що вона любила каву з медом. Це їх так здивувало", — поділилась Софія Семчишин.

Також вона розповіла, що в квартирі знайшли записку, де Ірина Фаріон записала свої плани щодо випуску своєї програми на YouTube "Ген українців".

Записка з планами Ірини Фаріон. Фото: скриншот з відео

У вересні мовознавиця хотіла поширити відео про повстанського генерала Івана Трейка. Це був останній випуск програми, який вона встигла записати.

Також донька Фаріон впевнена, що її матір не відчувала, що станеться.