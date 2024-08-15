Ирина Фарион — следователей удивил вид квартиры языковеда

Языковед Ирина Фарион. Фото: REUTERS/Roman Baluk

После убийства языковеда Ирины Фарион правоохранители провели осмотр ее дома. Их очень удивило множество книг общественного деятеля и записка, которую она оставила накануне.

Об этом рассказала дочь языковеда София Семчишин в комментарии ТСН.

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Обзор квартиры Ирины Фарион

"Понимаете, этот дом — такая сакральная вещь, куда пытаешься никого не пускать. Но когда зашли следователи, они заметили, что это квартира, где миллионы книг и больше ничего… И много меда, потому что она любила кофе с медом. Это их так удивило", — поделилась София Семчишин.

Также она рассказала, что в квартире нашли записку, где Ирина Фарион записала свои планы по выпуску своей программы на YouTube "Ген украинцев".

Записка с планами Ирины Фарион. Фото: скриншот с видео

В сентябре языковед хотела распространить видео о повстанческом генерале Иване Трейко. Это был последний выпуск программы, которую она успела записать.

Также дочь Фарион уверена, что ее мать не чувствовала, что произойдет.