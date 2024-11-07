У Львові призовника "помилково" перевели у ранг військовозобов'язаних

Військовозобов'язані у лавах ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

У Львівському окружному адміністративному суді нещодавно розглянули досить складну справу, в якій було задоволено позов молодого призовника. Він оскаржував мобілізацію на військову службу, адже військомат спеціально вдався помилки.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Суть справи

На суді з'ясувалося, що хлопця, якому тоді ще не виповнилося 25 років, було призвано на військову службу як військовозобов’язаного, хоч за законодавством він ще на той момент не відповідав цьому статусу.

Сам позивач подав заяву до судових органів після того, як він раптом виявився мобілізованим. Він стверджував, що територіальний центр комплектування діяв неправомірно, оскільки на момент мобілізації йому був лише 21 рік. Важливо підкреслити, що він жодного разу раніше не проходив військову службу і також не підписував контракт на добровільне проходження служби.

Що вирішив суд

Розглянувши справу, суд з'ясував, що під час мобілізації позивача неправомірно перевели зі статусу звичайного призовника до категорії військовозобов'язаних. Від початку 2021 року позивач перебував на військовому обліку тільки як призовник. У травні 2024 року у його військовому квитку раптово з'явилася відмітка про призов на службу до Збройних сил України.

Як наслідок, суддя ухвалила рішення про задоволення позову, скасувавши наказ про мобілізацію, визнаючи зміну статусу протиправною.

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