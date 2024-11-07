Во Львове призывника "случайно" перевели в ранг военнообязанных

Военнообязанные в рядах ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

Во Львовском окружном административном суде недавно рассмотрели довольно сложное дело, в котором был удовлетворен иск молодого призывника. Он обжаловал мобилизацию на военную службу, ведь военные из ТЦК специально допустили ошибку.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Суть дела

На суде выяснилось, что парень, которому тогда еще не исполнилось 25 лет, был призван на военную службу в качестве военнообязанного, хотя по законодательству он на тот момент еще не соответствовал этому статусу.

Сам истец подал заявление в судебные органы после того, как он вдруг оказался мобилизованным. Он утверждал, что территориальный центр комплектования действовал неправомерно, поскольку на момент мобилизации ему был всего 21 год. Важно подчеркнуть, что он никогда ранее не проходил военную службу и также не подписывал контракт на добровольное прохождение службы.

Что решил суд

Рассмотрев дело, суд выяснил, что во время мобилизации истца неправомерно перевели из статуса обычного призывника в категорию военнообязанных. С начала 2021 года истец состоял на военном учете только как призывник. В мае 2024 года в его военном билете внезапно появилась отметка о призыве на службу в Вооруженные силы Украины.

Как следствие, судья приняла решение об удовлетворении иска, отменив приказ о мобилизации, признавая изменение статуса противоправным.

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