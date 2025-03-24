Законопроєкт 12089 про землю — Садовий пояснив небезпеку

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: ЛМР

Верховна Рада підтримала законопроєкт 12089. Він дозволяє незаконно приватизовану землю легалізувати, що є небезпечним для України.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий.

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За словами Садового, закон 12089 унеможливлює повернення вкрадених земель громадам та державі. Йдеться про ліси, береги річок, пам'ятки історії.

"Щоб подати позов, треба спершу заплатити ринкову вартість землі в суд. Немає грошей — немає суду. Навіть якщо землю повернуть — держава має заплатити "власнику" компенсацію. Навіть якщо він отримав її через схеми", — наголошує мер Львова.

Повідомлення Андрія Садового. Фото: скриншот

Садовий вважає, що закон писали ті, хто вважає, що "красти в міст і громад — це нормально". Разом з тим є чимало випадків, коли винних за розкрадання землі так і не покарали.

"Разом з Асоціацією міст України та громадськими організаціями маємо створити справедливий закон — той, що захищає громади й карає злодіїв", — зазначив Садовий.

Він додав, що наразі збирають підписи для петиції, яка вимагає від глави держави накласти вето на цей закон.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кожен українець має право отримати у своє розпорядження понад 2 га землі. За землю не потрібно платити кошти.

Також ми повідомляли, що, аби отримати землю, потрібно її знайти. Інколи неправильно обрана територія може призвести до фінансових чи юридичних проблем.