Законопроект 12089 о земле — Садовый объяснил опасность

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: ЛГС

Верховная Рада поддержала законопроект 12089. Он позволяет незаконно приватизированную землю легализовать, что является опасным для Украины.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Читайте также:

Садовый раскритиковал законопроект о земле

По словам Садового, закон 12089 делает невозможным возвращение украденных земель громадам и государству. Речь идет о лесах, берегах рек, памятниках истории.

"Чтобы подать иск, надо сначала заплатить рыночную стоимость земли в суд. Нет денег — нет суда. Даже если землю вернут — государство должно заплатить "владельцу" компенсацию. Даже если он получил ее через схемы", — отмечает мэр Львова.

Сообщение Андрея Садового. Фото: скриншот

Садовый считает, что закон писали те, кто считает, что "воровать у городов и громад — это нормально". Вместе с тем есть немало случаев, когда виновных за хищение земли так и не наказали.

"Вместе с Ассоциацией городов Украины и общественными организациями должны создать справедливый закон — тот, который защищает громады и наказывает воров", — отметил Садовый.

Он добавил, что сейчас собирают подписи для петиции, которая требует от главы государства наложить вето на этот закон.

Напомним, ранее мы писали о том, что каждый украинец имеет право получить в свое распоряжение более 2 га земли. За землю не нужно платить деньги.

Также мы сообщали, что, чтобы получить землю, нужно ее найти. Иногда неправильно выбранная территория может привести к финансовым или юридическим проблемам.