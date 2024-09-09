На Львівщині йде на спад захворювання на коронавірус — лікар поділилася деталями

Лікарі з хворим на коронавірус. Ілюстративне фото: UNICEF

У Львівській області захворювання на коронавірус серед мешканців йде на спад. Водночас в регіоні циркулюють сім видів цієї хвороби.

Про це заявила керівниця Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко у Facebook.

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Протягом минулого тижня в області знизився рівень захворюваності на 36%: недугу діагностували у 442 пацієнтів, в той час, як попереднього тижня хворих було 735.

Частка хворих на коронавірус серед дітей невелика — 58 осіб, що становить 13%. За останній тиждень були ушпиталені 51 людина, включно з 12 дітьми. Також було зареєстровано один летальний випадок від ускладнень.

За результатами лабораторних досліджень з'ясували, що на території Львівщини зараз циркулюють сім різних варіантів коронавірусу.

За словами медиків, найчастіше основними симптомами коронавірусу є загальна слабкість та сонливість, сухий кашель, нежить, біль у горлі, підвищена температура тіла понад три дні. А втрата нюху чи смаку у хворих зараз майже не відбувається.