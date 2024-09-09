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Врач ответила, сколько штаммов коронавируса циркулируют на Львовщине

9 сентября 2024 13:02
Евгения Брюховецкая - редактор
На Львовщине идет на спад заболевание на коронавирус — врач поделилась деталями
Врачи с больным коронавирусом. Иллюстративное фото: UNICEF
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львовской области заболевание коронавирусом среди жителей идет на спад. В то же время в регионе циркулируют семь видов этой болезни.

Об этом заявила руководительница Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко в Facebook.

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В течение прошлой недели в области снизился уровень заболеваемости на 36%: недуг диагностировали у 442 пациентов, в то время как на прошлой неделе больных было 735.

Часть больных коронавирусом среди детей небольшая — 58 человек, что составляет 13%. За последнюю неделю госпитализировали 51 человека, включая 12 детей. Также был зарегистрирован один летальный случай от осложнений.

По результатам лабораторных исследований выяснили, что на территории Львовщины сейчас циркулируют семь разных вариантов коронавируса.

По словам медиков, чаще всего основными симптомами коронавируса является общая слабость и сонливость, сухой кашель, насморк, боль в горле, повышенная температура тела более трех дней. А потери обоняния или вкуса у больных сейчас почти не происходит.

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