На Львовщине идет на спад заболевание на коронавирус — врач поделилась деталями

Врачи с больным коронавирусом. Иллюстративное фото: UNICEF

Во Львовской области заболевание коронавирусом среди жителей идет на спад. В то же время в регионе циркулируют семь видов этой болезни.

Об этом заявила руководительница Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко в Facebook.

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В течение прошлой недели в области снизился уровень заболеваемости на 36%: недуг диагностировали у 442 пациентов, в то время как на прошлой неделе больных было 735.

Часть больных коронавирусом среди детей небольшая — 58 человек, что составляет 13%. За последнюю неделю госпитализировали 51 человека, включая 12 детей. Также был зарегистрирован один летальный случай от осложнений.

По результатам лабораторных исследований выяснили, что на территории Львовщины сейчас циркулируют семь разных вариантов коронавируса.

По словам медиков, чаще всего основными симптомами коронавируса является общая слабость и сонливость, сухой кашель, насморк, боль в горле, повышенная температура тела более трех дней. А потери обоняния или вкуса у больных сейчас почти не происходит.