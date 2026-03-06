У Львові лікарі видавали фейкові висновки про інвалідність — їх судитимуть

Обвинувачені із представниками прокуратури та поліції. Фото: Прокуратура України

У Львові судитимуть трьох лікарів. Медпрацівників обвинувачують у видачі фейкових інвалідностей.

Про це 3 березня повідомили у Львівській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, троє членів однієї з міжрайонних МСЕК Львова у 2022 році забезпечували пацієнтів підробленими свідоцтвами щодо непридатності. На підставі фальшивих медичних документів лікарі складали, підписували й завіряли печаткою акти огляду, у якому йшлося про встановлення пацієнтам третьої групи інвалідності. На підставі такого висновку військовозобов'язані в подальшому могли виїжджати за межі України в період воєнного стану.

Рішення щодо непрацездатності ухвалювали без присутності "клієнтів" на медогляді. У період від січня до середини серпня 2022 року інвалідність незаконно отримали 56 людей. За межі України виїхали та не повернулися 36 військовозобов'язаних.

У чому обвинувачують лікарів

До суду скерували обвинувальний акт за фактами сприяння незаконному переправленню людей через держкордон і видачі завідомо неправдивих офіційних документів. Порушникам загрожує до дев'яти років ув'язнення. Остаточне рішення щодо покарання ухвалить суд.

Раніше ми писали, що на Полтавщині жінка у Viber-групі інформувала про переміщення військовослужбовців ТЦК. За вчинене вона може потрапити до в'язниці на строк до восьми років. Справу розглядає суд.

Також стало відомо про вирок військослужбовцю з Кіровоградщини. Чоловіку, який хотів піти у СЗЧ і пропонував хабар керівництву, призначили три роки ув'язнення.