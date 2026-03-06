Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Лікарів судитимуть за фейкові інвалідності для понад пів сотні людей

Лікарів судитимуть за фейкові інвалідності для понад пів сотні людей

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 01:03
У Львові лікарі видавали фейкові висновки про інвалідність — їх судитимуть
Обвинувачені із представниками прокуратури та поліції. Фото: Прокуратура України

У Львові судитимуть трьох лікарів. Медпрацівників обвинувачують у видачі фейкових інвалідностей.

Про це 3 березня повідомили у Львівській обласній прокуратурі, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, троє членів однієї з міжрайонних МСЕК Львова у 2022 році забезпечували пацієнтів підробленими свідоцтвами щодо непридатності. На підставі фальшивих медичних документів лікарі складали, підписували й завіряли печаткою акти огляду, у якому йшлося про встановлення пацієнтам третьої групи інвалідності. На підставі такого висновку військовозобов'язані в подальшому могли виїжджати за межі України в період воєнного стану. 

Рішення щодо непрацездатності ухвалювали без присутності "клієнтів" на медогляді. У період від січня до середини серпня 2022 року інвалідність незаконно отримали 56 людей. За межі України виїхали та не повернулися 36 військовозобов'язаних.

У чому обвинувачують лікарів

До суду скерували обвинувальний акт за фактами сприяння незаконному переправленню людей через держкордон і видачі завідомо неправдивих офіційних документів. Порушникам загрожує до дев'яти років ув'язнення. Остаточне рішення щодо покарання ухвалить суд.

Раніше ми писали, що на Полтавщині жінка у Viber-групі інформувала про переміщення військовослужбовців ТЦК. За вчинене вона може потрапити до в'язниці на строк до восьми років. Справу розглядає суд.

Також стало відомо про вирок військослужбовцю з Кіровоградщини. Чоловіку, який хотів піти у СЗЧ і пропонував хабар керівництву, призначили три роки ув'язнення.

суд Львів інвалідність лікарі МСЕК
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації