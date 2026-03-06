Медики из Львова выдавали фейковые заключения об инвалидности — ответят перед судом

Обвиняемые с представителями прокуратуры и полиции. Фото: Прокуратура Украины

Трех врачей из Львова обвиняют в выдаче фейковых инвалидностей. Медиков будут судить.

Об этом 3 марта сообщили во Львовской областной прокуратуре, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, трое членов одной из межрайонных МСЭК Львова в 2022 году обеспечивали пациентов поддельными свидетельствами о непригодности. На основании фальшивых медицинских документов врачи составляли, подписывали и заверяли печатью акты осмотра, в котором говорилось об установлении пациентам третьей группы инвалидности. На основании такого заключения военнообязанные в дальнейшем могли выезжать за пределы Украины в период военного положения.

Решение о нетрудоспособности принимали без присутствия "клиентов" на медосмотре. В период с января до середины августа 2022 года инвалидность незаконно получили 56 человек. За пределы Украины выехали и не вернулись 36 военнообязанных.

В чем обвиняют врачей

В суд направили обвинительный акт по фактам содействия незаконной переправке людей через госграницу и выдачи заведомо ложных официальных документов. Нарушителям грозит до девяти лет заключения. Окончательное решение о наказании примет суд.

Ранее мы писали, что на Полтавщине женщина в Viber-группе информировала о перемещении военнослужащих ТЦК. За совершенное она может попасть в тюрьму на срок до восьми лет. Дело рассматривает суд.

Также стало известно о приговоре военнослужащему из Кировоградской области. Мужчине, который хотел уйти в СОЧ и предлагал взятку руководству, назначили три года заключения.