Садовий анонсував благодійну акцію Подаруй листівку Львову

Львів узимку. Фото: Новини.LIVE

У Львові стартувала благодійна акція "Подаруй листівку Львову", де митці можуть створити авторські різдвяні листівки. Кошти від їх продажу підуть на підтримку ЗСУ.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram у суботу, 16 листопада.

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Подаруй листівку Львову

Благодійна акція у Львові. Фото: Садовий

У Львові започаткували благодійну акцію "Подаруй листівку Львову" до якої запрошують долучитися художників, дизайнерів та фотографів.

"Українських та закордонних художників, дизайнерів та фотографів запрошують долучитись до незвичної благодійної акції — подарувати Львову авторську різдвяну листівку", — написав Садовий.

Він додав, що найкращі листівки будуть надруковані та виставлені продаж — їх можна буде надіслати зі Львова спеціальною різдвяною поштою в період свят.

"Різдвяні листівки долають кордони та зберігають почерк найдорожчих людей, їх передають із покоління до покоління. Особливо, якщо ця листівка неповторна, випущена обмеженим накладом для особливої події", — розповіли у Львівському туристичному офісі.

Міський голова заявив, що кошти від продажів листівок перерахують на збір "Зброєносці", який Львів проводить разом із фондом "Повернись живим", аби комплексно забезпечити чотири військові бригади ЗСУ.

Деталі для охочих долучитись до акції "Подаруй листівку Львову":

Від авторів потрібно тільки зображення лицьового боку листівки.

Макет розміром 104х154 мм (враховано по 2 мм полів під обріз) у форматах tif для растрових зображень та pdf або eps для векторних зображень (колірна модель СMYK, всі написи переведені в криві)

Якщо листівка має рамку, то її теж слід врахувати в макеті.

Назва файлу — це імʼя і прізвище автора або авторки латинськими літерами через нижнє підкреслення, наприклад Kotyk_Levchyk.tif

В листі зазначте прізвище, імʼя та коротку інформацію про себе.

Свої роботи можна надіслати на електронну пошту postcard.lviv@gmail.com до 30 листопада 2024 року.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, одне з найочікуваніших та найулюбленіших свят українців День Святого Миколая цьогоріч святкуватимуть 6 грудня. Цього ж дня у Києві планують встановити головну новорічну ялинку, яка буде прикрашена у біло-блакитних кольорах.

Раніше ми писали про те, що 24 жовтня стартувала друга програма "Ти та Київ" на підтримку українських фотографів.Це чудова можливість показати столицю так, як бачать її митці через об’єктив своєї камери.