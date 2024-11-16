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Открытки на Рождество — Садовый приглашает присоединиться к акции

16 ноября 2024 11:59
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Садовый анонсировал благотворительную акцию Подари открытку Львову
Львов зимой. Фото: Новини.LIVE
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Во Львове стартовала благотворительная акция "Подари открытку Львову", где художники могут создать авторские рождественские открытки. Средства от их продажи пойдут в поддержку ВСУ.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в Telegram в субботу, 16 ноября.

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Благотворительная акция во Львове. Фото: Садовый

Во Львове начали благотворительную акцию "Подари открытку Львову", к которой приглашают присоединиться художников, дизайнеров и фотографов.

"Украинских и зарубежных художников, дизайнеров и фотографов приглашают присоединиться к необычной благотворительной акции — подарить Львову авторскую рождественскую открытку", — написал Садовый.

Он добавил, что лучшие открытки будут напечатаны и выставлены на продажу — их можно будет отправить из Львова специальной рождественской почтой в период праздников.

"Рождественские открытки преодолевают границы и сохраняют почерк дорогих людей, их передают из поколения в поколение. Особенно, если эта открытка неповторимая, выпущенная ограниченным тиражом для особого события", — рассказали во Львовском туристическом офисе.

Мэр заявил, что средства от продаж листовок перечислят на сбор "Зброєносці", который Львов проводит вместе с фондом "Повернись живим", чтобы комплексно обеспечить четыре военных бригады ВСУ.

Детали для желающих присоединиться к акции "Подари открытку Львову":

  • От авторов требуется только изображение лицевой стороны открытки.
  • Макет размером 104х154 мм (учтено по 2 мм полей под обрез) в форматах tif для растровых изображений и pdf или eps для векторных изображений (цветная модель СMYK, все надписи переведены в кривые)
  • Если открытка имеет рамку, то ее тоже следует учесть в макете.
  • Название файла — это имя и фамилия автора латинскими буквами через нижнее подчеркивание, например Kotyk_Levchyk.tif
  • В письме укажите фамилию, имя и краткую информацию о себе.

Свои работы можно отправить по электронной почте postcard.lviv@gmail.com до 30 ноября 2024 года.

Подари открытку Львову
Сообщение Садового. Фото: скриншот

Напомним, один из самых ожидаемых и любимых праздников украинцев День Святого Николая в этом году будут праздновать 6 декабря. В этот же день в Киеве планируют установить главную новогоднюю елку, украшенную в бело-голубых цветах.

Ранее мы писали о том, что 24 октября стартовала вторая программа "Ты и Киев" в поддержку украинских фотографов. Это отличная возможность показать столицу так, как видят ее художники через объектив своей камеры.

Львов открытки благотворительность Андрей Садовый художники фотографы

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