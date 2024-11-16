Садовый анонсировал благотворительную акцию Подари открытку Львову

Открытки на Рождество — Садовый приглашает присоединиться к акции
Во Львове стартовала благотворительная акция "Подари открытку Львову", где художники могут создать авторские рождественские открытки. Средства от их продажи пойдут в поддержку ВСУ.
Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в Telegram в субботу, 16 ноября.
Подари открытку Львову
Во Львове начали благотворительную акцию "Подари открытку Львову", к которой приглашают присоединиться художников, дизайнеров и фотографов.
"Украинских и зарубежных художников, дизайнеров и фотографов приглашают присоединиться к необычной благотворительной акции — подарить Львову авторскую рождественскую открытку", — написал Садовый.
Он добавил, что лучшие открытки будут напечатаны и выставлены на продажу — их можно будет отправить из Львова специальной рождественской почтой в период праздников.
"Рождественские открытки преодолевают границы и сохраняют почерк дорогих людей, их передают из поколения в поколение. Особенно, если эта открытка неповторимая, выпущенная ограниченным тиражом для особого события", — рассказали во Львовском туристическом офисе.
Мэр заявил, что средства от продаж листовок перечислят на сбор "Зброєносці", который Львов проводит вместе с фондом "Повернись живим", чтобы комплексно обеспечить четыре военных бригады ВСУ.
Детали для желающих присоединиться к акции "Подари открытку Львову":
- От авторов требуется только изображение лицевой стороны открытки.
- Макет размером 104х154 мм (учтено по 2 мм полей под обрез) в форматах tif для растровых изображений и pdf или eps для векторных изображений (цветная модель СMYK, все надписи переведены в кривые)
- Если открытка имеет рамку, то ее тоже следует учесть в макете.
- Название файла — это имя и фамилия автора латинскими буквами через нижнее подчеркивание, например Kotyk_Levchyk.tif
- В письме укажите фамилию, имя и краткую информацию о себе.
Свои работы можно отправить по электронной почте postcard.lviv@gmail.com до 30 ноября 2024 года.
Напомним, один из самых ожидаемых и любимых праздников украинцев День Святого Николая в этом году будут праздновать 6 декабря. В этот же день в Киеве планируют установить главную новогоднюю елку, украшенную в бело-голубых цветах.
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