Садовый анонсировал благотворительную акцию Подари открытку Львову

Львов зимой. Фото: Новини.LIVE

Во Львове стартовала благотворительная акция "Подари открытку Львову", где художники могут создать авторские рождественские открытки. Средства от их продажи пойдут в поддержку ВСУ.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в Telegram в субботу, 16 ноября.

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Подари открытку Львову

Благотворительная акция во Львове. Фото: Садовый

Во Львове начали благотворительную акцию "Подари открытку Львову", к которой приглашают присоединиться художников, дизайнеров и фотографов.

"Украинских и зарубежных художников, дизайнеров и фотографов приглашают присоединиться к необычной благотворительной акции — подарить Львову авторскую рождественскую открытку", — написал Садовый.

Он добавил, что лучшие открытки будут напечатаны и выставлены на продажу — их можно будет отправить из Львова специальной рождественской почтой в период праздников.

"Рождественские открытки преодолевают границы и сохраняют почерк дорогих людей, их передают из поколения в поколение. Особенно, если эта открытка неповторимая, выпущенная ограниченным тиражом для особого события", — рассказали во Львовском туристическом офисе.

Мэр заявил, что средства от продаж листовок перечислят на сбор "Зброєносці", который Львов проводит вместе с фондом "Повернись живим", чтобы комплексно обеспечить четыре военных бригады ВСУ.

Детали для желающих присоединиться к акции "Подари открытку Львову":

От авторов требуется только изображение лицевой стороны открытки.

Макет размером 104х154 мм (учтено по 2 мм полей под обрез) в форматах tif для растровых изображений и pdf или eps для векторных изображений (цветная модель СMYK, все надписи переведены в кривые)

Если открытка имеет рамку, то ее тоже следует учесть в макете.

Название файла — это имя и фамилия автора латинскими буквами через нижнее подчеркивание, например Kotyk_Levchyk.tif

В письме укажите фамилию, имя и краткую информацию о себе.

Свои работы можно отправить по электронной почте postcard.lviv@gmail.com до 30 ноября 2024 года.

Сообщение Садового. Фото: скриншот

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