Прогноз погоди у Львові на завтра, 26 вересня

Літня спека відходить — прогноз погоди у Львові на завтра
Погода у Львові завтра, 26 вересня, буде хмарною. Місцями очікуються невеликі дощі. Максимальна температура повітря буде +22 °C.
Про це повідомляє Meteoprog.
Погода у Львові 26 вересня
Вночі буде хмарно з проясненнями. Синоптики попередили про дощі. Температура повітря очікується +13 °C.
Вранці без опадів з мінливою хмарністю. Вітер буде південний, 4 м/с. Вже вдень температура повітря підвищиться до +22 °C.
Ввечері вітер стане сильнішим, 8 м/с.
Нагадаємо, у середу, 25 вересня, на території України очікується мінлива хмарність. Вночі опади прогнозуються на Прикарпатті та Закарпатті, а вдень дощі можуть зачепити західні області.
Також синоптик Наталка Діденко попередила про зміну погоди 25 вересня через наближення циклону "Брігітта".
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