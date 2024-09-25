Прогноз погоди у Львові на завтра, 26 вересня

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода у Львові завтра, 26 вересня, буде хмарною. Місцями очікуються невеликі дощі. Максимальна температура повітря буде +22 °C.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода у Львові 26 вересня

Вночі буде хмарно з проясненнями. Синоптики попередили про дощі. Температура повітря очікується +13 °C.

Вранці без опадів з мінливою хмарністю. Вітер буде південний, 4 м/с. Вже вдень температура повітря підвищиться до +22 °C.

Прогноз погоди в Україні на 26 вересня. Фото: Meteoprog

Ввечері вітер стане сильнішим, 8 м/с.

Нагадаємо, у середу, 25 вересня, на території України очікується мінлива хмарність. Вночі опади прогнозуються на Прикарпатті та Закарпатті, а вдень дощі можуть зачепити західні області.

Також синоптик Наталка Діденко попередила про зміну погоди 25 вересня через наближення циклону "Брігітта".