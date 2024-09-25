Прогноз погоды во Львове на завтра, 26 сентября

Летняя жара отходит — прогноз погоды во Львове на завтра
Погода во Львове завтра, 26 сентября, будет облачной. Местами ожидаются небольшие дожди. Максимальная температура воздуха будет +22 °C.
Об этом сообщает Meteoprog.
Погода во Львове 26 сентября
Ночью будет облачно с прояснениями. Синоптики предупредили о дождях. Температура воздуха ожидается +13 °C.
Утром без осадков, с переменной облачностью. Ветер будет южный, 4 м/с. Уже днем температура воздуха повысится до +22 °C.
Вечером ветер станет сильнее, 8 м/с.
Напомним, в среду, 25 сентября, на территории Украины ожидается переменная облачность. Ночью осадки прогнозируются на Прикарпатье и Закарпатье, а днем дожди могут задеть западные области.
Также синоптик Наталья Диденко предупредила об изменении погоды 25 сентября из-за приближения циклона "Бригитта".
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