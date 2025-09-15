Літній пасажиропотік через кордон України сягнув майже 5 мільйонів осіб - що відомо

Перевірка авто на КПП. Фото: ДПСУ

Протягом літа державний кордон України в обох напрямках перетнули близько 4,7 мільйона осіб. Найактивнішим місяцем став серпень, коли зафіксовано найбільшу кількість перетинів, з перевагою в’їзду над виїздом.

Про це повідомила речниця 7-го Карпатського прикордонного загону у коментарі Новини.LIVE.

Літній пасажиропотік через кордон України

"Власне, пасажиропотік у серпні ніяк не пов’язаний із дозволом на виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років", — пояснила речниця 7-го Карпатського прикордонного загону.

Прикордонники не спостерігають суттєвого збільшення руху саме з цієї категорії громадян.

Збільшення транспортних черг на пунктах пропуску у Львівській області, за словами представниці загону, пояснюється завершенням туристичного сезону та активними відпустками, а не спеціальними дозволами.

"Це тимчасове явище, пов’язане з активним туристичним сезоном. Пасажиропотік має поступово знизитися", — додала речниця.

Зараз ситуація з перетином кордону залишається динамічною, проте вже наприкінці вересня очікується поступове зниження пасажиропотоку, що продовжиться на початку жовтня.

Нагадаємо, з 12 жовтня в ЄС запрацює нова Система в’їзду та виїзду, яка змінить правила перетину для українців.

