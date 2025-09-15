Летний пассажиропоток через границу Украины достиг почти 5 миллионов человек - что известно

Проверка авто на КПП. Фото: ГПСУ

В течение лета государственную границу Украины в обоих направлениях пересекли около 4,7 миллиона человек. Самым активным месяцем стал август, когда зафиксировано наибольшее количество пересечений, с преобладанием въезда над выездом.

Об этом сообщила пресс-секретарь 7-го Карпатского пограничного отряда в комментарии Новини.LIVE.

Летний пассажиропоток через границу Украины

"Собственно, пассажиропоток в августе никак не связан с разрешением на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет", — пояснила пресс-секретарь 7-го Карпатского пограничного отряда.

Пограничники не наблюдают существенного увеличения движения именно из этой категории граждан.

Увеличение транспортных очередей на пунктах пропуска во Львовской области, по словам представительницы отряда, объясняется завершением туристического сезона и активными отпусками, а не специальными разрешениями.

"Это временное явление, связанное с активным туристическим сезоном. Пассажиропоток должен постепенно снизиться", — добавила пресс-секретарь.

Сейчас ситуация с пересечением границы остается динамичной, однако уже в конце сентября ожидается постепенное снижение пассажиропотока, что продолжится в начале октября.

