Летний ажиотаж прошел — ГПСУ подвели итоги пассажиропотока

Летний ажиотаж прошел — ГПСУ подвели итоги пассажиропотока

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 23:24
Летний пассажиропоток через границу Украины достиг почти 5 миллионов человек - что известно
Проверка авто на КПП. Фото: ГПСУ

В течение лета государственную границу Украины в обоих направлениях пересекли около 4,7 миллиона человек. Самым активным месяцем стал август, когда зафиксировано наибольшее количество пересечений, с преобладанием въезда над выездом.

Об этом сообщила пресс-секретарь 7-го Карпатского пограничного отряда в комментарии Новини.LIVE.

Читайте также:

Летний пассажиропоток через границу Украины

"Собственно, пассажиропоток в августе никак не связан с разрешением на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет", — пояснила пресс-секретарь 7-го Карпатского пограничного отряда.

Пограничники не наблюдают существенного увеличения движения именно из этой категории граждан.

Увеличение транспортных очередей на пунктах пропуска во Львовской области, по словам представительницы отряда, объясняется завершением туристического сезона и активными отпусками, а не специальными разрешениями.

"Это временное явление, связанное с активным туристическим сезоном. Пассажиропоток должен постепенно снизиться", — добавила пресс-секретарь.

Сейчас ситуация с пересечением границы остается динамичной, однако уже в конце сентября ожидается постепенное снижение пассажиропотока, что продолжится в начале октября.

Напомним, с 12 октября в ЕС заработает новая Система въезда и выезда, которая изменит правила пересечения для украинцев.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько наличных необходимо иметь на границе с Польшей, Венгрией и Словакией.

граница пограничники заграница ГПСУ выезд за границу
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
