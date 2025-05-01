Погода у Львові завтра — чого очікувати

Літній одяг можна сховати — погода у Львові завтра
У п’ятницю, 2 травня, у Львові та області на поверхні ґрунту очікуються заморозки. Температура повітря буде не надто теплою.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології у Telegram.
Погода у Львові та області 2 травня
Отже, 2 травня, у Львові вночі буде холодно — очікується +2...+ 4 °C. Крім того, за прогнозами синоптиків, на поверхні ґрунту буде заморозок 0...+2 °C.
Натомість вдень у Львові буде тепліше, температура повітря 2 травня прогріється до +20...+22 °C.
У Львівській області 2 травня очікується мінлива хмарність. П’ятниця мине без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозується слабкий туман. Вітер буде південно-західний, у межах 5-10 м/с.
У п’ятницю у Львівській області вночі температура повітря буде +1...6 °C. На поверхні ґрунту та місцями в повітрі очікуються заморозки 0...+ 2 °C. Вдень буде дещо тепліше, на Львівщині температура повітря прогріється до +19...+ 24 °C.
Небезпечні метеорологічні явища у Львові та області 2 травня
У п’ятницю, 2 травня, по території Львівської області вночі та вранці на поверхні ґрунту та місцями в повітрі очікуються заморозки — 0...+2 °C.
Зокрема, у Львові, 2 травня, вночі та вранці на поверхні ґрунту також будуть заморозки — 0...+2 °C.
Синоптики попереджають про перший рівень небезпеки, жовтий.
Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що 2 травня в Україні очікується похолодання.
Крім того, синоптики спрогнозували, що середньомісячна температура у травні 2025 року становитиме приблизно +15...+19 °С.
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