Погода во Львове завтра - чего ожидать

Люди гуляют по городу во время ветреной погоды. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 2 мая, во Львове и области на поверхности почвы ожидаются заморозки. Температура воздуха будет не слишком теплой.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии в Telegram.

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Погода во Львове и области 2 мая

Итак, 2 мая, во Львове ночью будет холодно — ожидается +2...+4 °C. Кроме того, по прогнозам синоптиков, на поверхности почвы будет заморозок 0...+2 °C.

Зато днем во Львове будет теплее, температура воздуха 2 мая прогреется до +20...+22 °C.

Скриншот сообщения/Telegram

Во Львовской области 2 мая ожидается переменная облачность. Пятница пройдет без существенных осадков. Ночью и утром прогнозируется слабый туман. Ветер будет юго-западный, в пределах 5-10 м/с.

В пятницу во Львовской области ночью температура воздуха будет +1...6 °C. На поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0...+2 °C. Днем будет несколько теплее, на Львовщине температура воздуха прогреется до +19...+ 24 °C.

Скриншот сообщения/Telegram

Опасные метеорологические явления во Львове и области 2 мая

В пятницу, 2 мая, по территории Львовской области ночью и утром на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки — 0...+2 °C.

В частности, во Львове, 2 мая, ночью и утром на поверхности почвы также будут заморозки — 0...+2 °C.

Синоптики предупреждают о первом уровне опасности, желтый.

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 2 мая в Украине ожидается похолодание.

Кроме того, синоптики спрогнозировали, что среднемесячная температура в мае 2025 года составит примерно +15...+19 °С.