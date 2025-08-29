Відео
Підтримати ЗСУ
Головна Львів Літо 2025 — де відпочивали українці цього року

Літо 2025 — де відпочивали українці цього року

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 18:55
Де і як відпочивали українці, попри війну, у 2025 році — популярні напрямки
Люди відпочивають на пляжі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Літо добігає кінця, а разом із ним і час відпусток. Українці підсумовують, де та як вдалося провести теплі дні, чи вистачило можливостей для поїздок та відновлення сил.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи вдалось їм цього року відпочити.

Де відпочивали українці у 2025 році

Більшість опитаних кажуть, попри війну, складну економічну ситуацію та щоденні виклики, українці намагалися знаходити час для відпочинку — хтось обирав Карпати чи подорож за кордон, а дехто повертався в Україну, щоб провести кілька днів із рідними.

"Мали можливість відпочити цього літа. Ми були в Кошиці, у Словаччині. Потім ми були в Карпатах. Карпати — це чудово. То драйв, то не зрівняється ні з одним містом, ні з одною країною, ні з чим. Варто відпочивати, людина перезаряджається повністю. Взагалі, це дуже  потрібна річ для життя, для настрою, тим більше в теперішній час обов'язково потрібна", — каже жінка.

"Мала можливість. Приїхали в Україну з Польщі. Я вважаю, що людині потрібно перезавантаження. Як фізично, так і морально. І це необхідно", — додає респондентка.

"Мали можливість. Де були? Була в Хотені, в Буковелі. Тому відпочивали. Варто для перезапуску тіла, для перезапуску розуму. Це дуже потрібно", — ділиться думками дівчина.

"Через те, що я зараз живу в Англії, то була в Україні, і тут я чудово відпочивала. Гуляла, проводила час із рідними, з близькими, з друзями", — розповідає львів'янка.

"Так, на щастя, мала. В Карпатах була, на Говерлу підіймалася. Круто. Звичайно, що варто відпочивати. Щоб перезарядитися, щоб не накопичувати злості. Просто без відпочинку важко", — підсумовує жінка.

відпочинок подорож Львів літо туризм
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
