Где и как отдыхали украинцы, несмотря на войну, в 2025 году — популярные направления

Лето подходит к концу, а вместе с ним и время отпусков. Украинцы подытоживают, где и как удалось провести теплые дни, хватило ли возможностей для поездок и восстановления сил.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, удалось ли им в этом году отдохнуть.

Где отдыхали украинцы в 2025 году

Большинство опрошенных говорят, несмотря на войну, сложную экономическую ситуацию и ежедневные вызовы, украинцы пытались находить время для отдыха — кто-то выбирал Карпаты или путешествие за границу, а некоторые возвращались в Украину, чтобы провести несколько дней с родными.

"Имели возможность отдохнуть этим летом. Мы были в Кошице, в Словакии. Потом мы были в Карпатах. Карпаты — это прекрасно. Это драйв, это не сравнится ни с одним городом, ни с одной страной, ни с чем. Стоит отдыхать, человек перезаряжается полностью. Вообще, это очень нужная вещь для жизни, для настроения, тем более в настоящее время обязательно нужна", — говорит женщина.

"Имела возможность. Приехали в Украину из Польши. Я считаю, что человеку нужна перезагрузка. Как физически, так и морально. И это необходимо", — добавляет респондентка.

"Имели возможность. Где были? Была в Хотени, в Буковеле. Поэтому отдыхали. Стоит для перезапуска тела, для перезапуска ума. Это очень нужно", — делится мыслями девушка.

"Так как я сейчас живу в Англии, то была в Украине, и здесь я прекрасно отдыхала. Гуляла, проводила время с родными, с близкими, с друзьями", — рассказывает львовянка.

"Да, к счастью, отдыхала. В Карпатах была, на Говерлу поднималась. Круто. Конечно, стоит отдыхать. Чтобы перезарядиться, чтобы не накапливать злости. Просто без отдыха тяжело", — заключает женщина.

