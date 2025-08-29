Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Лето 2025 — где отдыхали украинцы в этом году

Лето 2025 — где отдыхали украинцы в этом году

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 18:55
Где и как отдыхали украинцы, несмотря на войну, в 2025 году — популярные направления
Люди отдыхают на пляже. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Лето подходит к концу, а вместе с ним и время отпусков. Украинцы подытоживают, где и как удалось провести теплые дни, хватило ли возможностей для поездок и восстановления сил.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, удалось ли им в этом году отдохнуть.

Реклама
Читайте также:

Где отдыхали украинцы в 2025 году

Большинство опрошенных говорят, несмотря на войну, сложную экономическую ситуацию и ежедневные вызовы, украинцы пытались находить время для отдыха — кто-то выбирал Карпаты или путешествие за границу, а некоторые возвращались в Украину, чтобы провести несколько дней с родными.

"Имели возможность отдохнуть этим летом. Мы были в Кошице, в Словакии. Потом мы были в Карпатах. Карпаты — это прекрасно. Это драйв, это не сравнится ни с одним городом, ни с одной страной, ни с чем. Стоит отдыхать, человек перезаряжается полностью. Вообще, это очень нужная вещь для жизни, для настроения, тем более в настоящее время обязательно нужна", — говорит женщина.

"Имела возможность. Приехали в Украину из Польши. Я считаю, что человеку нужна перезагрузка. Как физически, так и морально. И это необходимо", — добавляет респондентка.

"Имели возможность. Где были? Была в Хотени, в Буковеле. Поэтому отдыхали. Стоит для перезапуска тела, для перезапуска ума. Это очень нужно", — делится мыслями девушка.

"Так как я сейчас живу в Англии, то была в Украине, и здесь я прекрасно отдыхала. Гуляла, проводила время с родными, с близкими, с друзьями", — рассказывает львовянка.

"Да, к счастью, отдыхала. В Карпатах была, на Говерлу поднималась. Круто. Конечно, стоит отдыхать. Чтобы перезарядиться, чтобы не накапливать злости. Просто без отдыха тяжело", — заключает женщина.

Напомним, мы ранее писали, куда стоит полететь на море осенью.

Мы также писали, сколько стоит отдых в сентябре в Одесской области.

отдых путешествие Львов лето туризм
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации