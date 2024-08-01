Чи встигли львів'яни відпочити влітку — опитування

Площа перед Оперним театром у Львові сьогодні. Фото: Новини.LIVE

Літо добігає кінця, і багато львів'ян задаються питанням: чи встигли ми відпочити? В умовах війни це питання стає особливо актуальним. У Львові літо зазвичай насичене подіями та культурними заходами. Та чи були містяни за межами України? — дізнаємось у матеріалі.

Новини.LIVE запитали у львів'ян, чи встигли вони відпочити за два місяці літа.

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Більшість респондентів кажуть, що провели це літо вдома і працювали. Частина опитаних їздили на море, а хтось лише збирається у відпустку.

"Ми разом із сім'єю встигли побувати на морі в Одесі. В чоловіка була відпустка і звично відпочили в колі сім'ї", — каже жінка.

"Ні, ніде не була. Все літо на роботі. Відпустки як такої не брала, бо я сама підприємець і вихідний можу взяти в будь-який день", — зазначає дівчина.

"По-різному відпочивали. Трохи на роботі провели літо. І от розпочалася відпустка, то їдемо з дітьми на море в Італію", — ділиться жінка.

"Майже все літо вдома і на роботі. Була лише можливість відпочити в Карпатах", — додає дівчина.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Укрзалізниця запустила додатковий потяг до Одеси.

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