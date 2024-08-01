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Лето почти все — успели ли львовяне отдохнуть

1 августа 2024 05:02
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Успели ли львовяне отдохнуть летом — опрос
Площадь перед Оперным театром сегодня. Фото: Новини.LIVE
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Лето подходит к концу, и многие львовяне задаются вопросом: успели ли мы отдохнуть? В условиях войны этот вопрос становится особенно актуальным. Во Львове лето обычно насыщено событиями и культурными мероприятиями. Но были ли горожане вне Украины? — узнаем в материале.

Новини.LIVE спросили у львовян, успели ли они отдохнуть за два месяца лета.

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Большинство респондентов говорят, что провели это лето дома и работали. Часть опрошенных ездили на море, а кто только собирается в отпуск.

"Мы вместе с семьей успели побывать на море в Одессе. У мужа был отпуск и мы привычно отдохнули в кругу семьи", — говорит женщина.

"Нет, нигде не была. Все лето на работе. Отпуска как такового не брала, потому что я сама предприниматель и выходной могу взять в любой день", — отмечает девушка.

"По-разному отдыхали. Чуть-чуть на работе провели лето. И вот начался отпуск, то едем с детьми на море в Италию", — говорит женщина.

"Почти все лето дома и на работе. Была только возможность отдохнуть в Карпатах", — добавляет девушка.

Напомним, мы ранее писали, что Укрзализныця запустила дополнительный поезд в Одессу.

Мы также писали, сколько стоит неделя отдыха в Одессе.

Одесса Италия работа дети отдых украинцы Карпаты лето отпуск Украина Львовская область опрос горы мир

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04:30 Ограниченно годные — что говорит закон о ВВК для этой категории

04:29 Чрезвычайный уровень опасности — синоптики предостерегли о капризах жары в первый день августа

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

04:26 В Польше украинский микроавтобус попал под грузовик — сколько людей пострадало

обновлено:

03:54 Повторная тревога в Киеве и области — где обнаружили ударный дрон

обновлено:

03:37 Сильные взрывы в Киевской области — в ОВА заявили об очередной атаке беспилотников

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