Погода Львів — яку температуру повітря чекати 5 вересня

Літо не відступить — чого чекати від погоди у Львові завтра
Дата публікації: 4 вересня 2025 13:03
Спекотна погода на вулиці. Фото: Новини.LIVE
У Львові 5 вересня буде суха та комфортна погода. Опадів не передбачається, а стовпчики термометрів перетнуть позначку +30 °C.
Про це повідомляє Meteoprog.
Погода у Львові 5 вересня
Синоптики прогнозують, що завтра у Львові та області буде спекотна погода без опадів та сильного вітру.
Найближчої ночі температура повітря коливатиметься в межах +12...+16 °C, а вдень підніметься до +26...+30 °C.
Нагадаємо, 4 вересня у низці областей очікуються дощі. В цілому, Україна сьогодні опиниться під впливом антициклону.
Також астрономи розповіли, що упродовж останньої доби Сонце демонструвало низьку активність. Однак сьогодні метеозалежні можуть відчувати зміну самопочуття.
