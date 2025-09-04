Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Літо не відступить — чого чекати від погоди у Львові завтра

Літо не відступить — чого чекати від погоди у Львові завтра

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 13:03
Погода Львів — яку температуру повітря чекати 5 вересня
Спекотна погода на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Львові 5 вересня буде суха та комфортна погода. Опадів не передбачається, а стовпчики термометрів перетнуть позначку +30 °C.

Про це повідомляє Meteoprog

Реклама
Читайте також:

Погода у Львові 5 вересня

Синоптики прогнозують, що завтра у Львові та області буде спекотна погода без опадів та сильного вітру.

Найближчої ночі температура повітря коливатиметься в межах +12...+16 °C, а вдень підніметься до +26...+30 °C.

Погода у Львові 5 вересня
Прогноз погоди у Львові 5 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 вересня у низці областей очікуються дощі. В цілому, Україна сьогодні опиниться під впливом антициклону.

Також астрономи розповіли, що упродовж останньої доби Сонце демонструвало низьку активність. Однак сьогодні метеозалежні можуть відчувати зміну самопочуття. 

погода Львів Львівська область температура повітря спека
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації