Погода Львів — яку температуру повітря чекати 5 вересня

У Львові 5 вересня буде суха та комфортна погода. Опадів не передбачається, а стовпчики термометрів перетнуть позначку +30 °C.

Про це повідомляє Meteoprog.

Погода у Львові 5 вересня

Синоптики прогнозують, що завтра у Львові та області буде спекотна погода без опадів та сильного вітру.

Найближчої ночі температура повітря коливатиметься в межах +12...+16 °C, а вдень підніметься до +26...+30 °C.

Прогноз погоди у Львові 5 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 вересня у низці областей очікуються дощі. В цілому, Україна сьогодні опиниться під впливом антициклону.

Також астрономи розповіли, що упродовж останньої доби Сонце демонструвало низьку активність. Однак сьогодні метеозалежні можуть відчувати зміну самопочуття.