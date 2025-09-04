Погода Львов — какую температуру воздуха ждать 5 сентября

Жаркая погода на улице. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 5 сентября будет сухая и комфортная погода. Осадков не предвидится, а столбики термометров пересекут отметку +30 °C.

Об этом сообщает Meteoprog.

Погода во Львове 5 сентября

Синоптики прогнозируют, что завтра во Львове и области будет жаркая погода без осадков и сильного ветра.

Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+16 °C, а днем поднимется до +26...+30 °C.

Прогноз погоды во Львове 5 сентября. Фото: скриншот

Напомним, 4 сентября в ряде областей ожидаются дожди. В целом, Украина сегодня окажется под влиянием антициклона.

Также астрономы рассказали, что в течение последних суток Солнце демонстрировало низкую активность. Однако сегодня метеозависимые могут чувствовать изменение самочувствия.