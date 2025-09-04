Погода Львов — какую температуру воздуха ждать 5 сентября

Лето не отступит — чего ждать от погоды во Львове завтра
Во Львове 5 сентября будет сухая и комфортная погода. Осадков не предвидится, а столбики термометров пересекут отметку +30 °C.
Об этом сообщает Meteoprog.
Погода во Львове 5 сентября
Синоптики прогнозируют, что завтра во Львове и области будет жаркая погода без осадков и сильного ветра.
Ближайшей ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +12...+16 °C, а днем поднимется до +26...+30 °C.
Напомним, 4 сентября в ряде областей ожидаются дожди. В целом, Украина сегодня окажется под влиянием антициклона.
Также астрономы рассказали, что в течение последних суток Солнце демонстрировало низкую активность. Однако сегодня метеозависимые могут чувствовать изменение самочувствия.
