Куди піти у Львові з дітьми влітку 2025 — місця для відпочинку

Відпочинок у Львові. Ілюстративне фото: lviv.travel

Літо — ідеальний час, щоб досліджувати місто, пізнавати нові маршрути, гуляти з дітьми та відкривати для себе Львів по-новому. Тим паче, що місто пропонує безліч локацій — і для тих, хто любить неспішні екскурсії, і для шукачів адреналіну. А ще — є ініціативи, які передбачають безкоштовні або пільгові відвідини для ветеранів, військових і родин переселенців.

Новини.LIVE поспілкувались із керівницею управління туризму Львівської міської ради Христиною Лебедь, аби дізнатися, де відпочити у Львові з дітьми влітку, які є нестандартні маршрути, і чи підтримує місто захисників спеціальними пропозиціями.

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Що пропонують дітям, родинам і ветеранам

"Починати знайомство зі Львовом краще з екскурсії. І для дітей є цікаві формати — це не просто історичні факти, а справжні квести з легендами та загадками. До прикладу, "Чудо-поїзд" з аудіогідом або ж екскурсії від гідів, які працюють із дітьми в ігровій формі", — розповідає Христина Лебедь.

Всі пропозиції можна знайти на сайті Lviv.Travel. Там зручно обирати і маршрути, і тематику — від архітектури до гастрономії.

Квести для сімей і підлітків

"Моя особиста рекомендація — це квести. Наприклад, "Як риба в місті" — дуже продуманий маршрут центром. Є ще квести по районах: Наукова, Знесіння. І хоч їх розробляли підлітки — навіть дорослим треба добряче подумати, щоб пройти!" — ділиться Христина.

Куди піти з дітьми

Океанаріум,

Музей у темряві "Третє відчуття",

Музей-аптека,

Природничий музей НАН України — із новою виставкою про пінгвінів та українських дослідників Антарктиди,

Музей науки — з інтерактивними експозиціями, вулканом, дослідами.

Пікніки, зоопарки, відпочинок за містом

"Хочеться відпочити на природі? Рекомендуємо Качине озеро на вулиці Стрийській, Погулянку, або ж поїхати в зоопарк — у Меденичі чи Оброшино. Або ж до розважального комплексу "Уруру" неподалік Львова — це і тварини, і активності, і відпочинок для всієї сім’ї", — каже керівниця управління туризму.

Чи є безкоштовні пропозиції для військових і ВПО

У багатьох закладах діють знижки, пільги або безкоштовні квитки для:

ветеранів,

військовослужбовців,

вимушено переміщених осіб,

багатодітних родин.

"Узагальнити важко, бо кожен бізнес вирішує сам. Хтось дає безкоштовний квиток, хтось — 50% знижки, хтось — комплімент. Але я дуже прошу: не соромтесь питати, якщо ви військовий або переселенець. Це нормально. І дуже багато локацій готові підтримати", — наголошує Христина Лебедь.

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