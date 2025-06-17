Куда пойти во Львове с детьми летом 2025 — места для отдыха

Отдых во Львове. Иллюстративное фото: lviv.travel

Лето — идеальное время, чтобы исследовать город, познавать новые маршруты, гулять с детьми и открывать для себя Львов по-новому. Тем более, что город предлагает множество локаций — и для тех, кто любит неспешные экскурсии, и для искателей адреналина. А еще — есть инициативы, которые предусматривают бесплатное или льготное посещение для ветеранов, военных и семей переселенцев.

Новини.LIVE пообщались с руководительницей управления туризма Львовского городского совета Кристиной Лебедь, чтобы узнать, где отдохнуть во Львове с детьми летом, какие есть нестандартные маршруты, и поддерживает ли город защитников специальными предложениями.

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Что предлагают детям, семьям и ветеранам

"Начинать знакомство со Львовом лучше с экскурсии. И для детей есть интересные форматы — это не просто исторические факты, а настоящие квесты с легендами и загадками. К примеру, "Чудо-поезд" с аудиогидом или экскурсии от гидов, которые работают с детьми в игровой форме", — рассказывает Кристина Лебедь.

Все предложения можно найти на сайте Lviv.Travel. Там удобно выбирать и маршруты, и тематику — от архитектуры до гастрономии.

Квесты для семей и подростков

"Моя личная рекомендация — это квесты. Например, "Как рыба в городе" — очень продуманный маршрут по центру. Есть еще квесты по районам: Научная, Вознесение. И хоть их разрабатывали подростки — даже взрослым надо хорошенько подумать, чтобы пройти!" — делится Кристина.

Куда пойти с детьми

Океанариум,

Музей в темноте "Третье чувство",

Музей-аптека,

Естественный музей НАН Украины — с новой выставкой о пингвинах и украинских исследователях Антарктиды,

Музей науки — с интерактивными экспозициями, вулканом, опытами.

Пикники, зоопарки, отдых за городом

"Хочется отдохнуть на природе? Рекомендуем Утиное озеро на улице Стрыйской, Погулянку, или же поехать в зоопарк — в Меденичи или Оброшино. Или же в развлекательный комплекс "Уруру" недалеко от Львова — это и животные, и активности, и отдых для всей семьи", — говорит руководитель управления туризма.

Есть ли бесплатные предложения для военных и ВПЛ

Во многих заведениях действуют скидки, льготы или бесплатные билеты для:

ветеранов,

военнослужащих,

вынужденно перемещенных лиц,

многодетных семей.

"Обобщить трудно, потому что каждый бизнес решает сам. Кто-то дает бесплатный билет, кто-то — 50% скидки, кто-то — комплимент. Но я очень прошу: не стесняйтесь спрашивать, если вы военный или переселенец. Это нормально. И очень много локаций готовы поддержать", — отмечает Кристина Лебедь.

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