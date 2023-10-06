Лижної траси та біатлону не буде: БЕБ не дозволили Львівській ОДА розкрасти бюджетні кошти

Біатлонне стрільбище у Новояворівську. Фото: БЕБ

Аналітики з територіального управління Бюро економічної безпеки Львівської області виявили тендер на проведення робіт з реконструкції спортивного об’єкта в області. Проведення закупівель здійснювали службові особи одного зі структурних підрозділів Львівської обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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За 91,5 мільйона гривень з місцевого бюджету чиновники планували реконструювати біатлонне стрільбище та лижеролерну трасу у місті Новояворівськ.

Аналітики Теруправління направили до обласної військової адміністрації лист з рекомендацією переглянути доцільність проведення торгів. Звернули увагу замовника на неприпустимість неефективного використання коштів з місцевого бюджету, особливо в умовах воєнного стану.

Заморожений тендер на реконструкцію. Джерело: Prozorro

У результаті замовник скасував відкриті торги.

Нагадаємо, що раніше у Львівській ОДА планували виділити 92 мільйони гривень на реконструкцію стадіону у тому ж Новояворівську. Ще раніше в Одесі оголосили черговий тендер на ремонт театру: сума склала 8 мільйонів гривень.