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Лижної траси та біатлону не буде: БЕБ не дозволили Львівській ОДА розкрасти бюджетні кошти

6 жовтня 2023 21:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Лижної траси та біатлону не буде: БЕБ не дозволили Львівській ОДА розкрасти бюджетні кошти
Біатлонне стрільбище у Новояворівську. Фото: БЕБ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Аналітики з територіального управління Бюро економічної безпеки Львівської області виявили тендер на проведення робіт з реконструкції спортивного об’єкта в області. Проведення закупівель здійснювали службові особи одного зі структурних підрозділів Львівської обласної військової адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

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Розкрадання = реконструкція

За 91,5 мільйона гривень з місцевого бюджету чиновники планували реконструювати біатлонне стрільбище та лижеролерну трасу у місті Новояворівськ.

Аналітики Теруправління направили до обласної військової адміністрації лист з рекомендацією переглянути доцільність проведення торгів. Звернули увагу замовника на неприпустимість неефективного використання коштів з місцевого бюджету, особливо в умовах воєнного стану.

Лижної траси та біатлону не буде: БЕБ не дозволили Львівській ОДА розкрасти бюджетні кошти
Заморожений тендер на реконструкцію. Джерело: Prozorro

У результаті замовник скасував відкриті торги.

Нагадаємо, що раніше у Львівській ОДА планували виділити 92 мільйони гривень на реконструкцію стадіону у тому ж Новояворівську. Ще раніше в Одесі оголосили черговий тендер на ремонт театру: сума склала 8 мільйонів гривень. 

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